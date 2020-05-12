Fransız doktorun 'tükürmenin ramazan ayı ibadeti olduğu' iddiasına tepki

Fransız doktor Pascal Astagneau'nun ‘tükürmenin ramazan ayı ibadeti olduğuna’ dair sözleri tepkiye neden oldu.

Koronavirüs salgınının konuşulduğu CNEWS kanalındaki programda sunucunun sorusu üzerine ‘tükürmenin ramazan ayı ibadeti olduğunu’ söyleyen Pascal Astagneau'ya, Fransa İslamofobi Gözlemevi'nden tepki geldi.

Ülkedeki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) bünyesinde faaliyet gösteren Gözlemevi'nin Başkanı Abdullah Zekri, bir bilim insanının bu cümleyi sarf etmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Abdullah Zekri, "Gerçek dışı bu cümle, sahibini itibarsızlaştıran ve daha da önemlisi ülkede hakim olan İslamofobi duygularını güçlendiren ve Müslüman toplumuna kötü niyetli güçlerin toplumun bir kısmını gizli amaçlarla dışlamaya çalıştığını doğrulayan provokasyondur" dedi.

Astagneau'nun kamuoyunda Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini belirten Zekri, doktorun bu sözlerine karşı Görsel İşitsel Yüksek Konseyine (CSA) konuyla ilgili girişimde bulunduğunu ifade etti.

Bu sözlerin cezalandırılması için hukuki yollara başvurabileceğine dikkati çeken Zekri, televizyon kanalını da sorumluluk almaya ve doktorun sözleri yüzünden incinen kişilerden özür dilemeye çağırdı.