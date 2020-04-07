Fransız ekonomisi 2. Dünya savaşı’ndan bu yana en kötü dönemini yaşıyor

Fransa, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü ekonomik gerileme dönemini yaşıyor.
Ülke ekonomisinin 2009’da yaşanan küresel mali krizde görülen yüzde 2,2’lik küçülmeden de fazlasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ‘‘Bu durum yaşadığımız ekonomik şokun büyüklüğünü gözler önüne seriyor,’’ ifadelerini kullandı.
Hükümet geçen ay acil durum bütçesinde ekonominin yüzde 1 daralacağı öngörüsünde bulunmuştu, ancak bu tahmin değişti.
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