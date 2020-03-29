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Fransız eski bakan Partick Devedjian koronavirüsten hayatını kaybetti

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Fransız eski bakan Partick Devedjian koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransız eski bakan Partick Devedjian koronavirüsten hayatını kaybetti

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin danışmanı, eski Bakan Patrick Devedjian yakalandığı Covid-19 nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

Devedjian Fransa’nın en etkili siyasetçileri arasındaydı.

Fransız siyasetçi, 2008 yılındaki mali krizde Fransa ekonominin toparlanması için yürütülen programdan sorumluydu.

Devedjian Çarşamba günkü açıklamasında yeni koronavirüs semptomları geliştirdiğini duyurmuştu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Salgın bana da bulaştı. Dolayısıyla doktorların ve hemşirelerin olağanüstü çalışmalarını doğrudan görebiliyorum. Tüm hastalara yardımlarından dolayı onlara çok büyük bir teşekkür gönderiyorum” yazmıştı.

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