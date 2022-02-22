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Fransız gazeteci: Batı, Ukrayna için risk almayacak

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Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominique Merchet, cumhurbaşkanı seçiminin arifesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’nın Ukrayna’ya dair kararıyla ağır bir darbe aldığına işaret etti ve "Batı, Ukrayna için risk almayacak" dedi.
Fransız gazeteci: Batı, Ukrayna için risk almayacak

Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominique Merchet, cumhurbaşkanı seçiminin arifesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’nın Ukrayna’ya dair kararıyla ağır bir darbe aldığına işaret etti ve "Batı, Ukrayna için risk almayacak" dedi.

Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominique  Merchet, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararını değerlendirdi.

Rusya'nın bu hamlesinin şimdilik savaş anlamına gelmediği, Kırım’ın 2014’te ilhak edilmesiyle karşılaştırıldığında ondan daha hafif bir eylem olduğu değerlendirmesinde bulunan Merchet, durumun kötüleşerek savaşa dönüşme ihtimali olduğuna işaret etti.

"Batı, Ukrayna için risk almayacak"

Merchet, “Ukrayna yalnız. Batı onun için risk almayacak. Yaptırımlar olacak ancak bu bir şey değiştirmeyecek.” değerlendirmesini yaptı.

Putin’in Ukrayna’ya dair kararını “Adaylığını resmileştirmesinin hemen öncesinde Macron için ağır darbe.” şeklinde yorumlayan Merchet, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Lübnan, Avustralya denizaltıları, Mali’den çekilme meselelerindeki gibi Ukrayna için gösterdiği "değerli" çabaların da boşa çıktığını vurguladı.

Merchet, Fransa’da Rusya ile ilişkiler konusunda siyasi bir mutabakat olmadığını, sağda ve solda Rusya yanlısı güçlü akımlar bulunduğunu kaydetti.

Neler olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı almış, ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi vermişti.

Putin'in bu kararının ardından ABD, AB, NATO, Japonya, Güney Kore ve pek çok ülkeden tepki gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının egemenlik ihlali olduğunu söylemişti. Ulusa seslenen Zelenskiy, Ukrayna'nın sınırlarının olduğu şekilde kalacağını açıklamıştı.

 

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