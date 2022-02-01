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Fransız gazeteci, radikal İslam belgeseli sonrası polis korumasına alındı

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Fransa'da 34 yaşındaki gazeteci Ophélie Meunier, radikal İslam'la ilgili hazırladığı belgesel nedeniyle ölüm tehditlerinin ardından polis korumasına alındı.
Fransız gazeteci, radikal İslam belgeseli sonrası polis korumasına alındı

Fransa'da 34 yaşındaki gazeteci Ophélie Meunier, radikal İslam'la ilgili hazırladığı belgesel nedeniyle ölüm tehditlerinin ardından polis korumasına alındı.

Ülkenin Belçika sınırındaki Roubaix kasabasında radikal İslamcıların etkisiyle ilgili Zone Interdite (Sınırlı Bölge) isimli bir belgesele imza atan Meunier, belgeselin yayınlandığı 23 Ocak'tan bu yana ölüm tehditleri alıyor.

Meunier, belgeselde, bölgedeki bir restoranda kadınların erkeklerden ayrı gizli bir alanda yemek yediğini ve yüzü olmayan oyuncak bebekler satan bir dükkanı görüntülemişti. Kadın gazeteci ayrıca bölgedeki İslamcı eğitim kurumlarını ifşa eden Müslüman avukat Amine Elbahi ile de görüşmüştü.

Belgeselin ardından Elbahi'nin de başının kesilmesi yönünde tehditler aldığı ve ona da polis koruması verildiği bildirildi.

Tehdit haberleri, radikal İslam'la ilgili tartışmaların yoğun olduğu Fransa'da büyük tepkiye yol açtı.

Nisanda yapılacak seçimlerde koltuğunu korumaya çalışacak olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun süredir radikal İslam'la ve göçle yeterince mücadele etmediği yönünde eleştirilerin hedefinde.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aşırı sağcı adaylarından Eric Zemmour, Meunier'e destek veren isimler arasında yer aldı. Seçimlerin sağcı adayı Valerie Pecresse de, Meunier'in belgeselini “İslam’la ilgili cesur bir araştırma” diye niteledi.

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