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Fransız gazeteciler Sarı Yelek protestosunda (VIDEO) şiddetle dövüldü

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Fransız gazeteciler Sarı Yelek protestosunda şiddetle dövüldü
Fransız gazeteciler Sarı Yelek protestosunda (VIDEO) şiddetle dövüldü

Yerel bir haber sitesi Paris-Normandie tarafından yayınlanan bir videoda, Fransa’nın LCI yayıncısından gazeteciler ve güvenlik görevlileri, bazıları hükümet karşıtı protestocular tarafından kullanılan belirgin sarı yelekleri giyen bir grup erkek tarafından şiddetle saldırıya uğradığını gösteriyor. Gazetecileri caddede kovalamadan önce kuşatmaya çalışıyor.

Yayıncı, korumalardan birinin burnunu kavgada kırdığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bu arada Paris'te, başka bir LCI ekibi kameralarını çalmaya çalışan protestocular tarafından saldırıya uğradı .

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