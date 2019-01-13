Fransız gazeteciler Sarı Yelek protestosunda (VIDEO) şiddetle dövüldü

Yerel bir haber sitesi Paris-Normandie tarafından yayınlanan bir videoda, Fransa’nın LCI yayıncısından gazeteciler ve güvenlik görevlileri, bazıları hükümet karşıtı protestocular tarafından kullanılan belirgin sarı yelekleri giyen bir grup erkek tarafından şiddetle saldırıya uğradığını gösteriyor. G azetecileri caddede kovalamadan önce kuşatmaya çalışıyor.

Yayıncı, korumalardan birinin burnunu kavgada kırdığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bu arada Paris'te, başka bir LCI ekibi kameralarını çalmaya çalışan protestocular tarafından saldırıya uğradı .