Fransız hayırsever, parasının bir bölümünü kedilerine bıraktı

Hayatını kaybeden Fransız bir yardımsever, parasının bir bölümünü Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi'nde yaşayan 50 kediye bıraktı.

Kediler, yaklaşık 3 milyon eserin bulunduğu belirtilen müzede kemirgenleri avlamaları için tutuluyorlar. Müzeye göre İmparatoriçe Yelizaveta'nın hükûm sürdüğü 1741-1761 yılından bu yana müzede bu görevi yürütmeleri için kedi bulunuyor.

Müze içinde kendi çamaşır makineleri ve veterinerleri bulunan kedilere müzenin çalışanları bakarken, ihtiyaçları bağışlar sayesinde karşılanıyor.

Bağışı duyuran Ermitaj Müzesi Genel Direktörü Mikhail Piotrovsky, "Fransız arkadaşımız çok güzel bir şey yaptı. Bu kediler ve hayırseverlik için güzel bir tanıtım oldu. Bağışlanan miktar çok yüksek değil ama önemli olan şey birinin vasiyetinde buna yer vermesi. Fransız avukatlar bizimle temasa geçti ve bu basit bir süreç değildi. Ancak bu çok ilginç bir durum öyle değil m?" ifadelerini kullandı.

Piotrovsky, bağışlanan miktarın kedilerin yaşadığı bodrum katının yenilenmesi için kullanılacağını bildirdi.