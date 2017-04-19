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Fransız kadınları toplu taşıma araçlarından korkuyor

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Fransız kadınları toplu taşıma araçlarından korkuyor
Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, kadınların toplu taşıma araçlarını kullanmaktan korktuğunu ortaya koydu.

Fransız Kentsel Düzenleneme Enstitüsü tarafından düzenlene ankete göre kadınların yüzde 56,3’ü, erkeklerin ise 26,7'si toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda ciddi bir endişe duyuyor.

Yine aynı ankete göre kadınların yüzde 37’si toplu taşıma araçlarında, hayatlarında en az bir kere yankesicilerin hedefi olduğu yolunda görüş belirtti. Toplu taşıma araçlarında cinsel tacize uğradığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 39 civarında.

Ankete göre Fransız kadınlarının yüzde 6,2’si şiddete maruz kalmamak için toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özellikle itina gösteriyor.

Kadınların yüzde 35,1’i en fazla endişe duyduğu toplu taşıma aracı olarak banliyö trenlerini görürken, metrolardan korkanların oranı yüzde 30,6, belediye otobüslerinden korkanların oranı yüzde 18,7 ve tramvaylardan korkanları oranı ise yüzde 13,7.

Le Figaro gazetesi, Paris’te yerel yönetimin kadınların güvenlik endişesini giderebilmek için toplu taşıma araçları ve duraklardaki güvenlik kamerası ile güvenlik görevlisi sayısını artırma yoluna gitmeye planladığını duyurdu.

Yine önlemler çerçevesinde mağdurlar için “alo imdat” hattı oluşturulacak.

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