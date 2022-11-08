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Fransız Kardinal 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti

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Fransa’da 11 piskopos cinsel tacizle suçlanırken, Fransız Kardinal Jean-Pierre Ricard 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf ederek, görevlerinden çekileceğini açıkladı.
Fransız Kardinal 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti

Kardinal Ricard, Fransız piskoposlar konferansı aracılığıyla yaptığı açıklamada bir itirafta bulundu. 35 yıl önce, bir kilisede papaz olduğu dönemde, 14 yaşında bir genç kıza tacizde bulunduğunu söyledi.

Af dileyen kardinal görevlerinden çekileceğini belirterek adliye ve kilise yetkililerinin emrine hazır olduğunu belirtti..

Fransız piskoposlar konferansına göre Fransa’da halen 11 üst düzey din adamı taciz soruşturmasının hedefi durumunda.

Fransa’da geçen yıl bağımsız bir soruşturma raporunda, Fransız din adamlarının son 70 yıl içerisinde 200 binden fazla çocuğu cinsel olarak taciz ettiği ve Katolik Kilisesi’nin bunu görmezden geldiği ortaya çıkmıştı.

Katolik dünyası, son 20 yıldır dünya çapında yaşanan ve genellikle çocukların dahil olduğu cinsel taciz olaylarla sarsılıyor.

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