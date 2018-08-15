Fransız liberal Levy: NATO, Türkiye'ye tekmeyi basmalı

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ve NATO'nun uluslararası hukuka aykırı olan operasyonlarına verdiği destekle bilinen ve pek çok defa protestolara hedef olan Fransa'nın liberal düşünürlerinden Bernard Henri Levy, ABD ve Türkiye ilişkilerinin, tarihinin en büyük krizini yaşadığını iddia etti.

‘TRUMP VE ERDOĞAN MUTABAKAT SAHNELEYEBİLİR'

ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı birbirine benzeten ve 'popülist politikacılar' olarak nitelendiren Levy, şu ifadeleri kullandı.

"Biri ABD'nin diğeri Yeni Türkiye'nin birinci ismi ve aynı popülizmin farklı yüzleri olan iki lider, yakında bulundukları testosteron seviyesinden inebilir ve müthiş bir mutabakat sahneleyebilir, başarabilirler."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mutabakatı yeniden sağlama yeteneğine sahip olduğunu, bunu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Lideri Kim Jong-Un örneğinde gösterdiğini belirten Levy, "Öte yandan, ülkesinin para birimindeki sıkıntıya ve yabancı yatırıma bağımlılığına karşı hassas olan Erdoğan, rezil olmamaya çalışarak tansiyonu düşürmeye çalışacaktır. Ne olursa olsun, çelişki görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir çatlağa işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Levy, Türkiye'nin NATO'dan atılmasını savunduğu yazısında, Türkiye'nin Rusya ve İran'la ilişkilerinin gelişmesini gerekçe olarak gösterdi. Nisan ayında, İstanbul'da, yapılan, Türkiye — Rusya — İran liderler zirvesini hedef alan Levy, Suriye'deki şiddetten, söz konusu üç ülkeyi sorumlu tuttu.

‘ERDOĞAN, S-400 İÇİN MOSKOVA'YA DÖNDÜ'

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın ilişkisinin, ‘fotoğraf çektirmekle' sınırlı olmadığını savunan Fransız liberal, şunları yazdı:

"Erdoğan'ın Putin ile ilişkileri sadece fotoğraf çekimleriyle sınırlı değil. Yapım aşamasındaki Sultan, Kremlin ile çoktan Türkiye'de nükleer santraller yapılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı. Geçtiğimiz yılın sonlarında ise NATO silah sistemleriyle uyum sorunu bulunan S-400 hava savunma füzeleri için yeniden Moskova'ya döndü. Erdoğan, ABD'nin Pentagon'un F-35 savaş jeti sevkiyatını engelleme tehdidinin sonrasında dahi, provokasyonlarına devam etti."

‘GÖZÜMÜZÜ KIRPMADAN…'

Erdoğan'ın BRICS zirvesine katılmasından da rahatsız olduğu anlaşılan Levy, Türkiye'nin Çin ve Rusya'yla stratejik yakınlaşmasını, ‘Batıya karşı düşmanca tutum olarak değerlendirerek şunları yazdı:

"BRICS ülkelerinin Temmuz sonunda Johannesburg'da gerçekleşen 10'uncu yıllık zirvesine, Erdoğan, onur konuğu olarak kabul edildi. Burada, çok bariz bir şekilde, Xi Jinping'in Çin'i ve Putin'in Rusyasıyla stratejik yakınlaşma olasılığını gündeme getirdi.

ABD-Türkiye krizi, iki sahte sert adamın egolarının çok ötesinde bir mesele. Artık bir dost ya da müttefik olmayan, büyük bir medeniyette sahip büyük bir ülkeyle ilişkilerimizin bilgeliğine ilişkin sakince ama gözümüzü kırpmadan bir sorgulama yapmalıyız. Batı kolektif güvenliğimizin bağlı olduğu askeri sırları, bize karşı en düşmanca tutum alan güçlerle stratejik ortaklık kuran bir başkentle paylaşmaya devam etmeli mi?"

‘TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ATILMASI TALEBİNİ DİLE GETİRMENİN ZAMANI GELDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ‘Batı'ya giderek daha hararetli bir şekilde muhalefet eden bir lider olarak' tanımlayan, Fransız düşünür, yazısını "Batı'nın kolektif olarak, bir rehinenin serbest bırakılması basit talebini değil, ancak Türkiye'nin NATO'dan atılması talebini dile getirmesinin zamanı geldi" diyerek noktaladı.