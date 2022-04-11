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Fransız lüks devi LVMH izinsiz veri toplamakla suçlanıyor

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LVMH, gözlükleri için yeni bir sanal deneme aracı geliştirirken izinsiz bir şekilde insanların yüz taramalarını toplamakla suçlanıyor.
Fransız lüks devi LVMH izinsiz veri toplamakla suçlanıyor

Bloomberg’in haberine göre; lüks perakende devi LVMH, müşterilerinin yüz taramalarını izinleri olmadan toplamakla ve eyalet gizlilik yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

ABD’li tüketiciler, Louis Vuitton’un web sitesinde, gözlüklerin yüzlerinde nasıl göründüğünü kontrol etmelerini sağlayan sanal bir deneme aracı kullanabilir. Alışveriş yapan kişi, akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar kamerasını selfie modunda açabilir ve markanın sunduğu bu sanal deneme aracı ile gözlükleri dijital olarak yüzlerine yerleştirebilir.

Açılan davaya göre, site bunu yapmak için bir yüz taraması yapıyor ve hem bu veriler için izin istemiyor hem de ne için kullanıldığını açıklayamıyor.

Dava, tüketicilerin biyometrik verilerini koruyan katı devlet kuralları olan Illinois biyometrik gizlilik yasası BIPA’ya dayanıyor ve düzenlemeyi ihlal etmek, ihlâl başına 5.000 dolara kadar para cezası anlamına gelebilir.

Bu, Illinois’in biyometrik mahremiyet yasalarına dayandırılarak açılan ilk dava değil. Şubat 2021’de Facebook, fotoğraf etiketleme özelliği nedeniyle firmaya dava açan kullanıcılara 650 milyon dolarlık bir anlaşma ödedi.

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