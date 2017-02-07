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Fransız medyası Facebook'ta "yalan haberlere" karşı birleşti

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Fransız medyası Facebook'ta "yalan haberlere" karşı birleşti
Fransa'daki medya şirketleri, Facebook'taki yalan haberleri azaltmak amacıyla sosyal paylaşım sitesiyle iş birliği yapma kararı aldı.

ÜLKEDEKİ 8 MEDYA ŞİRKETİ, SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDEKİ YALAN HABERLERİ AZALTMAK İÇİN FACEBOOK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA KARAR VERDİ

Fransa'daki medya şirketleri, Facebook'taki yalan haberleri azaltmak amacıyla sosyal paylaşım sitesiyle iş birliği yapma kararı aldı.

Le Monde gazetesinde yayımlanan habere göre, aralarında Le Monde'un da bulunduğu 8 Fransız medya kuruluşu, sosyal paylaşım sitesindeki yalan haberleri azaltmak için Facebook ile iş birliği yapma konusunda birleşti.

Haberde, Fransa'daki Facebook kullanıcılarının, yalan olduğunu düşündükleri haberleri bildirebileceği ve daha sonra medya ortaklarının da bildirilen haberlerin yalan olduğunu doğrulayabileceği belirtildi.

ABD'deki son başkanlık seçimleri sırasında yalan haberlerin yayılması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Facebook'un, bu özelliği bugün duyurduğu ifade edildi.

Haberde, aralık ayında ABD'de devreye sokulan özelliğin bir benzerinin yakında Fransa'da da sunulacağı kaydedilerek, bu konuda Facebook ile iş birliğine giden basın kuruluşlarının Le Monde, AFP, BFM-TV, France Televisions, France Medias Monde, L’Express, Liberation ve 20 Minutes olduğu bildirildi.

Eğer bu medya kuruluşlarından ikisi, bildirilen içeriğin yalan olduğunu tespit eder ve bunu kanıtlayabilirse site, söz konusu içeriği işaretleyecek. İçeriği paylaşmak isteyen Facebook kullanıcısı da uyarılacak.

Fransa’da 2017 seçimler yılı olacak. 66 milyon nüfuslu ülkede 43 milyon seçmen sandık başına giderek önce cumhurbaşkanını, ardından da milletvekillerini seçecek. 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında cumhurbaşkanlığı seçimleri, 11 ve 18 Haziran’da da milletvekili genel seçimleri için yaklaşık 43 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.

 

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