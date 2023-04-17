Fransız medyasından İmamoğlu analizi: İstanbul’un jokeri

14 Mayıs seçimlerine bir aydan kısa bir süre kalırken uluslararası medya kuruluşları da analiz ve yorumlarına hız verdi...

14 Mayıs’taki seçimlere geri sayım devam ederken, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasında öne çıkan isimlerden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çekici bir analiz/portre Fransız medyasından geldi.

Fransız medyası İmamoğlu için, “İstanbul’un jokeri” yorumunu yaptı.

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Monde’da yayınlanan analizde, “Türkiye’de seçimler: İstanbul’un jokeri, Ekrem İmamoğlu” başlığını kullandı. Analizde, “14 Mayıs’taki seçimler yaklaşırken İstanbul’un belediye başkanı Erdoğan’ın karşısındaki muhalefetin öne çıkan figürü. Eğer muhalefet kazanırsa, İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak fakat birçokları onu bir gün ülkenin başında görmeyi hayal ediyor” denildi.

İmamoğlu’nun mitinglerde giderek artan seçmen karşısında konuştuğuna dikkat çekilirken, “İstanbul’un belediye başkanı uzun mesafe koşucusu gibi haftalardır ülkeyi boydan boya ziyaret ediyor” yorumu yapıldı. Haberde, “Seçimler 14 Mayıs ve bu 52 yaşındaki seçimle göreve gelen yetkili Türkiye’yi iyileştirmek için çalışıyor. Her yerde kollar ona uzanıyor ve eller sallanıyor, İmamoğlu’nu kucakladılar” ifadesine yer verildi.

Haberde İmamoğlu için “İstanbul’un jokeri” yorumu yapıldı.

İmamoğlu’nun katıldığı mitinglerde seçmenin ateşlendiğine de dikkat çekilirken, özgürlük, demokrasi, işsizlik, adalet, kadın hakları ve deprem gibi birçok konunun da mitinglerde gündemde olduğuna vurgu yapıldı.

İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na destek verdiği ve Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ın da destek verdiği hatırlatılırken, “Hepsi, Erdoğan’ı yenmek için bir arada. Mitinglerde Ekrem Başkan deniyor fakat bu hem belediye başkanlığına gönderme yapıyor olabilir fakat aynı zamanda cumhurbaşkanlığına da gönderme anlamına gelebilir” denildi.

“CHP İÇİN BİR JOKER GİBİ”

Le Monde’daki haberde, “Anketlere göre Erdoğan’ı açık ara yenebilecek tek isim olan İmamoğlu kendisi için değil başkası için çalışıyor. Fakat buna rağmen kendisini sahne ışıklarının altında tutuyor ve CHP için bir joker gibi bir anda muhalefetin seçim kampanyasına heyecan katıyor. Halihazırda zirveyi görmüş biri için bunun yutması ne kadar zor bir hap olduğunu kimse bilmiyor” yorumu yapıldı.

Makalede İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası da hatırlatıldı. Analizde, “O hırslı biri olarak tanınıyor ve onu bu şekilde aktif bir halde görmek, yetkililerin neden onun kanatlarını kesmeye ve adaylığını engellemeye çalıştıklarını daha iyi anlıyoruz” denildi.