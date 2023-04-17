  • BIST 5.116,42
  • Altın 1252.177
  • Dolar 19.3787
  • Euro 21.2948
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Fransız medyasından İmamoğlu analizi: İstanbul’un jokeri

»
14 Mayıs seçimlerine bir aydan kısa bir süre kalırken uluslararası medya kuruluşları da analiz ve yorumlarına hız verdi...
Fransız medyasından İmamoğlu analizi: İstanbul’un jokeri

14 Mayıs’taki seçimlere geri sayım devam ederken, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasında öne çıkan isimlerden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çekici bir analiz/portre Fransız medyasından geldi.

Fransız medyası İmamoğlu için, “İstanbul’un jokeri” yorumunu yaptı.

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Monde’da yayınlanan analizde, “Türkiye’de seçimler: İstanbul’un jokeri, Ekrem İmamoğlu” başlığını kullandı. Analizde, “14 Mayıs’taki seçimler yaklaşırken İstanbul’un belediye başkanı Erdoğan’ın karşısındaki muhalefetin öne çıkan figürü. Eğer muhalefet kazanırsa, İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak fakat birçokları onu bir gün ülkenin başında görmeyi hayal ediyor” denildi.

İmamoğlu’nun mitinglerde giderek artan seçmen karşısında konuştuğuna dikkat çekilirken, “İstanbul’un belediye başkanı uzun mesafe koşucusu gibi haftalardır ülkeyi boydan boya ziyaret ediyor” yorumu yapıldı. Haberde, “Seçimler 14 Mayıs ve bu 52 yaşındaki seçimle göreve gelen yetkili Türkiye’yi iyileştirmek için çalışıyor. Her yerde kollar ona uzanıyor ve eller sallanıyor, İmamoğlu’nu kucakladılar” ifadesine yer verildi.

Haberde İmamoğlu için “İstanbul’un jokeri” yorumu yapıldı.

İmamoğlu’nun katıldığı mitinglerde seçmenin ateşlendiğine de dikkat çekilirken, özgürlük, demokrasi, işsizlik, adalet, kadın hakları ve deprem gibi birçok konunun da mitinglerde gündemde olduğuna vurgu yapıldı.

İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na destek verdiği ve Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ın da destek verdiği hatırlatılırken, “Hepsi, Erdoğan’ı yenmek için bir arada. Mitinglerde Ekrem Başkan deniyor fakat bu hem belediye başkanlığına gönderme yapıyor olabilir fakat aynı zamanda cumhurbaşkanlığına da gönderme anlamına gelebilir” denildi.

“CHP İÇİN BİR JOKER GİBİ”

Le Monde’daki haberde, “Anketlere göre Erdoğan’ı açık ara yenebilecek tek isim olan İmamoğlu kendisi için değil başkası için çalışıyor. Fakat buna rağmen kendisini sahne ışıklarının altında tutuyor ve CHP için bir joker gibi bir anda muhalefetin seçim kampanyasına heyecan katıyor. Halihazırda zirveyi görmüş biri için bunun yutması ne kadar zor bir hap olduğunu kimse bilmiyor” yorumu yapıldı.

Makalede İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası da hatırlatıldı. Analizde, “O hırslı biri olarak tanınıyor ve onu bu şekilde aktif bir halde görmek, yetkililerin neden onun kanatlarını kesmeye ve adaylığını engellemeye çalıştıklarını daha iyi anlıyoruz” denildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır’dan Türkiye ile ilgili vize kararı16 Nisan 2023 Pazar 15:59
  • Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem16 Nisan 2023 Pazar 09:12
  • Çavuşoğlu: Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı15 Nisan 2023 Cumartesi 20:56
  • Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! "Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar"15 Nisan 2023 Cumartesi 20:10
  • AFP’den seçim analizi: Depremzedeler oy kullanamama riski altında15 Nisan 2023 Cumartesi 16:36
  • Süleyman Soylu: Dağlarda 88 terörist kaldı15 Nisan 2023 Cumartesi 16:21
  • Türkiye’de iklimlendirme sektöründen ilk çeyrekte 1,7 milyar dolarlık ihracat15 Nisan 2023 Cumartesi 15:14
  • Erdoğan: İMECE Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak15 Nisan 2023 Cumartesi 13:50
  • İMECE uydusu uzaya fırlatıldı15 Nisan 2023 Cumartesi 13:38
  • Türkiye seçimlerinde görme engelli ve yatağa bağımlı seçmenlere oy kullanma kolaylığı sağlanacak15 Nisan 2023 Cumartesi 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti