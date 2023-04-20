Fransız medyasından Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yorum: Tabuları yıktı

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere geri sayım devam ederken Fransız medyası, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını manşetlerine taşıdı…

Fransız resmi medya kuruluşu AFP, “Erdoğan’ın rakibi Alevi olmakla ilgili konuşarak tabuları yıktı” başlığını kullandı. Haberde, “Kılıçdaroğlu Türk siyasetinde bir tabu olan Alevi olma konusunu konuştu” denildi.

Erdoğan’ın geçmişte Alevileri suçladığını hatırlatan AFP, “Kılıçdaroğlu Alevi kimliğini hiçbir zaman saklamadı ama nadiren bu konu hakkında konuştu. Anketler 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu’nun bıçak sırtı olan seçimleri kazanmaya yakın olduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu medyanın çoğu hükümete yakın olan ülkede sosyal medya platformu Twitter’ı tercih etti” yorumuna yer verdi.

“SANSASYON YARATTI”

Haberde, “Stratejik ülkenin Osmanlı sonrasındaki en önemli seçimi olarak gösterilen oylamaya bir aydan kısa bir süre kala Kılıçdaroğlu’nun mesajı sansasyon yarattı. Tweet’i yaklaşık 50 milyon görüntülendi ve Erdoğan’ın hükümetini yanıt vermeye zorladı” denildi.

Haberde TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kılıçdaroğlu’nun Alevi çıkışına yanıt verdiği de belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tebrik mesajlarının geldiğine dikkat çekilirken, özellikle Saadet Partisi’nin destek mesajını AFP öne çıkardı. Haberde, “Erdoğan’dan uzaklaşarak Kılıçdaroğlu’nun ittifakına katılan muhafazakar parti Saadet, destek mesajı paylaştı. Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını yayınlayarak, ‘Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi ve “kimlik siyaseti”ni değil güzel âhlakı, adaleti, hakkaniyeti ve samimiyeti seçerek, bu çarpık düzene hep birlikte son verebiliriz’ ifadelerine yer verdi” denildi.