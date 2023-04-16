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Fransız medyasından seçim ve Erdoğan analizi: Kazanma şansına zarar verecek mi?

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14 Mayıs'ta yapılacak seçime 1 aydan kısa bir süre kalmışken Fransız medya kuruluşu France24 dikkat çekici bir analiz yayınladı.
Fransız medyasından seçim ve Erdoğan analizi: Kazanma şansına zarar verecek mi?

Fransa’nın resmi medya kuruluşu France24, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde kapsamlı bir analiz yayınladı…

Fransız medyasında yer alan haberde, “Türkiye’deki enflasyon krizi Erdoğan’ın yeniden seçilme şansına zarar verecek mi?” başlığı kullanıldı.

Tom Wheeldon imzalı makalede, “Türkiye’deki enflasyon krizi Erdoğan’ın yeniden kazanma şansına zarar verecek mi?” başlığı kullanıldı. Haberde, “14 Mayıs’taki seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında toplanarak TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısındaki en güçlü adayı yaratan 6 muhalefet partisinin seçim kampanyasının en önemli gündem maddesi enflasyon krizi” denildi.

Fakat Türkiye’deki ekonomik atmosfere rağmen bu durumun muhalefet için doğrudan oy anlamına gelmediğine dikkat çekilirken Türk Lirası’nın son dönemde yaşadığı değer kaybına da yer verildi.

KRİZ HERKESİ ETKİLEDİ

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasından 2 hafta sonra başladığı hatırlatılırken, “Türkiye’nin gerçekten de enflasyondan kurtulmaya ihtiyacı var. Büyüme yüksek fakat enflasyon da yüksek” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun “İstanbul’daki burjuvadan Anadolu’nun bağrındaki işçi sınıfına mensup seçmene kadar” herkesi etkilediği de belirtildi.

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