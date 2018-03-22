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Fransız memur, işçi ve öğrenciler Macron'a karşı greve gitti, Paris'te çatışma çıktı

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reformlarına karşı devlet memurları, öğretmenler, hava trafiği kontrol memurları, demiryolları işçileri greve gitti, lise öğrencileri sokaklara döküldü.
Fransız memur, işçi ve öğrenciler Macron'a karşı greve gitti, Paris'te çatışma çıktı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reformlarına karşı devlet memurları, öğretmenler, hava trafiği kontrol memurları, demiryolları işçileri greve gitti, lise öğrencileri sokaklara döküldü. Paris ve Nantes kentlerinde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor.

Macron'un kamu emekçilerini işten çıkarıp kazanılmış haklarını ellerinden almaya yönelik tedbirlerine karşı Fransa çapında greve gidildi. Hızlı trenlerin yüzde 60'ı, şehir içi trenlerin yüzde 75'i çalışmadı. Paris'teki havaalanlarından iniş-kalkış dahil tüm uçuşlar iptal edildi. Pek çok okulda eğitim verilmedi.

Fransa'da hayat durma noktasına gelirken 150 kent ve kasabada Macron'un reformlarına karşı yürüyüş düzenlendi.

Macron'un eğitim reformuna karşı lise öğrencilerinin de sokağa dökülmesiyle Paris'te polisle bazı göstericiler arasında arbede yaşandı. Doğu Garı'ndan geçenlerin duman bombası atması üzerine bölgeye gelen polise taş fırlatanlar oldu.Bunun üzerine polis gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi. Çatışmalarda bazı göstericilerin kanlar içinde kaldığı ve gözaltına alındığı gözlendi.

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