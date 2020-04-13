Fransız Milletvekili: Yaşlı Bakım Evlerindeki Covid-19 Hastalarının Ölmelerine Göz Yumduk

Fransız milletvekili Eric Ciotti, sağlık destekli yaşlı bakım evleri EHPAD’larda kalan Covid-19 hastalarının "ölüme terk edildiğini" ifade ederek öfkesini dile getirdi.

Muhalefet partisi "Les Republicains" milletvekili Ciotti, Fransız Radio J’ye verdiği röportajda, "Yaşlı bakım evlerindeki Covid-19 hastaların çoğu hastanelere kabul edilmedi, tedaviye ihtiyacı olan bu insanlar ölüme terk edildi" dedi.

Sağlık krizinin en büyük skandalı olduğunu vurgulayan Fransız vekil, hastane kapasitesinin yeterli olmadığı gerekçesiyle birçok yaşlı hastanın "kasti" olarak hastaneye alınmadığını eleştirdi. Ciotti, hükümetin bu durumda özel hastaneleri herkese açması gerektiğini ifade etti.

Fransız yetkililerin cumartesi akşamı yayınladığı rapora göre, bugüne kadar ülkedeki yaşlı bakım evlerinde kalan 4 bin 889 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz pazartesi günü Fransız hükümeti yaşlı bakım evlerinde kalan herkese Covid-19 testi yapılacağını duyurmuştu.

Fransa'nın Mulhouse kentinde olduğu gibi, sağlık çalışanlarının salgına müdahalede yetersiz kalması ve acil sağlık sisteminin neredeyse çökmüş duruma gelmesi, ağır vakaların kurtulma ihtimalini de imkansız hale getiriyor.

'HASTALAR ODALARINDA YAPAYALNIZ KALARAK ÖLÜYOR'

Geçtiğimiz hafta Fransız kanalı BFM TV’ye konuşan Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire, huzur evlerinde tek başına ölen yaşlı hastalar için "onlara müdahale bile edemedik" demişti.

Grégoire, verdiği röportajda, "Acil yardıma haber verilmesine rağmen, hastaneler müdahale edemiyor, hastalar odalarında yapayalnız kalarak ölüyor" ifadelerini kullanmıştı.