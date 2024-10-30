  • BIST 9035.19
  • Altın 3059.631
  • Dolar 34.2874
  • Euro 37.094
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

Fransız milletvekilleri milyarderlere ek vergi getirilmesini onayladı

» »
Milletvekillerinin çoğunluğu, iktidardaki hükümetin tüm uyarılarına rağmen aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin teklifine arka çıktı.
Fransız milletvekilleri milyarderlere ek vergi getirilmesini onayladı

Fransız milletvekilleri Cuma günü, 1 milyar euronun (37 milyar Türk Lirası) üzerinde mal varlığı olan kişilerin yüzde 2 oranında vergilendirileceği yeni bir düzenlemeye lehte oy kullandı.

Bu vergi Fransa'da vergi mükellefi olan ya da Fransa'da mal varlığı bulunan herkes için geçerli olacak.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi tarafından önerilen değişiklik, Fransa Ulusal Meclisi'nin gelecek yılın devlet bütçesini görüşüldüğü sırada geldi.

Görevdeki hükümet tarafından oluşturulan taslak teklif, bir kez daha gözden geçirilmek üzere Fransa Senatosu'na gönderilmeden önce tartışılıp değiştirilmişti.

Varlık vergisinin kabulü, iktidardaki Rönesans partisinin yanı sıra Ulusal Birlik (RN) partisinin muhalefetine rağmen onaylandı.

Cuma günü Ulusal Meclis'te konuşan LFI milletvekili Aurelien Le Coq şu ifadeleri kullandı: "Bu bütçede hemen herkesten hemen her konuda çaba göstermesini istiyoruz, ancak dokunmadığımız bir şey var. Bütçede zenginlerin servetlerinden faydalanacağımız tek bir madde bile yok."

Le Coq, sadece Fransa'daki en büyük 10 servet göz önünde bulundurulduğunda, vergiyle devletin en az 13 milyar euro (481,6 milyar Türk Lirası) kazanç sağlayacağını öne sürdü.

İktidardaki hükümetin Bütçe ve Kamu Hesaplarından Sorumlu Bakan Vekili Laurent Saint-Martin ise değişikliği eleştirerek "ülkemize yatırım yapabilecek kişileri korkutmanın en iyi yolu" olduğunu söyledi.

Cuma günkü oylama, Fransa'da 2018 yılında başka bir vergi türü IFI ile değiştirilen bir servet vergisi olan ISF'nin yeniden uygulanmasına yönelik başarısız çabalara rağmen yapıldı.

IFI sadece gayrimenkul varlıklarla ilgiliydi ve bu kadar geniş kapsamlı değildi.

Yeni önerilen servet vergisi aynı zamanda Fransız devletinin ekstra gelire büyük ihtiyaç duyduğu bir dönemde oylandı.

Fransa'nın kamu açığı geçen yıl ülkenin GSYİH'sinin yüzde 5.5'ine ulaşarak tahminleri büyük ölçüde aştı ve AB'nin yüzde 3'lük hedefinin yukarısında kaldı.

Geçen ayın sonunda yeni bütçe bakanı Laurent Saint-Martin bu yılki rakamın yüzde 6'yı aşabileceğini bildirdi.

Uzmanlar, cuma günkü oylamaya rağmen, önerilen varlık vergisinin Senato'nun incelemesinden geçmesinin pek mümkün olmadığına inanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya seçimleri: Aşırı sağ sandıktan birinci çıktı30 Eylül 2024 Pazartesi 18:02
  • Paris'te öğrenciler Gazze'ye destek gösterisi yaptı27 Eylül 2024 Cuma 11:59
  • Danimarka'da Filistin destekçisi göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasını kırmızıya boyadı27 Eylül 2024 Cuma 11:41
  • İsviçre'de ilk intihar kapsülü vakası: 4 kişiye gözaltı25 Eylül 2024 Çarşamba 08:31
  • Almanya Brandenburg'ta Sosyal Demokratlar kazandı23 Eylül 2024 Pazartesi 11:25
  • Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yüzde 2 olan enflasyon hedefi için 2025'i işaret etti22 Eylül 2024 Pazar 18:50
  • Şarap üretiminin azalması nedeniyle Fransa'daki 800.000 hektarlık üzüm bağının 30.000'i sökülecek22 Eylül 2024 Pazar 13:53
  • Arnavutluk kendi İslami 'Vatikan Şehrini' kurmayı planlıyor22 Eylül 2024 Pazar 13:48
  • Fransa'da yeni merkez sağ hükümet açıklandı22 Eylül 2024 Pazar 13:44
  • Uçakta el bagajındaki elektronik sigara patladı, yolcular tahliye edildi22 Eylül 2024 Pazar 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti