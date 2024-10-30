Fransız milletvekilleri milyarderlere ek vergi getirilmesini onayladı

Milletvekillerinin çoğunluğu, iktidardaki hükümetin tüm uyarılarına rağmen aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin teklifine arka çıktı.

Fransız milletvekilleri Cuma günü, 1 milyar euronun (37 milyar Türk Lirası) üzerinde mal varlığı olan kişilerin yüzde 2 oranında vergilendirileceği yeni bir düzenlemeye lehte oy kullandı.

Bu vergi Fransa'da vergi mükellefi olan ya da Fransa'da mal varlığı bulunan herkes için geçerli olacak.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi tarafından önerilen değişiklik, Fransa Ulusal Meclisi'nin gelecek yılın devlet bütçesini görüşüldüğü sırada geldi.

Görevdeki hükümet tarafından oluşturulan taslak teklif, bir kez daha gözden geçirilmek üzere Fransa Senatosu'na gönderilmeden önce tartışılıp değiştirilmişti.

Varlık vergisinin kabulü, iktidardaki Rönesans partisinin yanı sıra Ulusal Birlik (RN) partisinin muhalefetine rağmen onaylandı.

Cuma günü Ulusal Meclis'te konuşan LFI milletvekili Aurelien Le Coq şu ifadeleri kullandı: "Bu bütçede hemen herkesten hemen her konuda çaba göstermesini istiyoruz, ancak dokunmadığımız bir şey var. Bütçede zenginlerin servetlerinden faydalanacağımız tek bir madde bile yok."

Le Coq, sadece Fransa'daki en büyük 10 servet göz önünde bulundurulduğunda, vergiyle devletin en az 13 milyar euro (481,6 milyar Türk Lirası) kazanç sağlayacağını öne sürdü.

İktidardaki hükümetin Bütçe ve Kamu Hesaplarından Sorumlu Bakan Vekili Laurent Saint-Martin ise değişikliği eleştirerek "ülkemize yatırım yapabilecek kişileri korkutmanın en iyi yolu" olduğunu söyledi.

Cuma günkü oylama, Fransa'da 2018 yılında başka bir vergi türü IFI ile değiştirilen bir servet vergisi olan ISF'nin yeniden uygulanmasına yönelik başarısız çabalara rağmen yapıldı.

IFI sadece gayrimenkul varlıklarla ilgiliydi ve bu kadar geniş kapsamlı değildi.

Yeni önerilen servet vergisi aynı zamanda Fransız devletinin ekstra gelire büyük ihtiyaç duyduğu bir dönemde oylandı.

Fransa'nın kamu açığı geçen yıl ülkenin GSYİH'sinin yüzde 5.5'ine ulaşarak tahminleri büyük ölçüde aştı ve AB'nin yüzde 3'lük hedefinin yukarısında kaldı.

Geçen ayın sonunda yeni bütçe bakanı Laurent Saint-Martin bu yılki rakamın yüzde 6'yı aşabileceğini bildirdi.

Uzmanlar, cuma günkü oylamaya rağmen, önerilen varlık vergisinin Senato'nun incelemesinden geçmesinin pek mümkün olmadığına inanıyor.