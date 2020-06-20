  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Fransız öpücüğü beyaz perdeye geri döndü

» »
Fransız öpücüğü beyaz perdeye geri döndü
Fransız öpücüğü beyaz perdeye geri döndü

"Hayır, Fransız öpücüğü ölmedi." diyen Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, koronavirüs testi negatif çıkan sinema oyuncularının setlerde artık yeniden öpüştüğünü söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir katı kurallar uygulanan Fransa, bu kapsamda uygulanan tedbirleri birer birer esnetiyor.

Bir radyoya mülakat veren ve sinema sektöründeki sosyal mesafe konusunu değerlendiren Rester, sinema filmlerinin olmazsa olması, Fransız öpücüğünün ay başından itibaren yeniden beyaz perdeye döndüğünü dile getirdi.

Bakan Franck Rester, "Hayır, öpücük ölmedi" ifadelerini kullandı. Ancak Kültür Bakanı Rester hangi film yıldızlarının öpüşeceği sorusunu yanıtsız bıraktı. Bakan sadece, "Oyuncular öpüşmek için bir süre beklediler." ifadelerini kullandı.

Fransa'da pazartesi gününden itibaren sinemalar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yeniden açılacak. Fransa'da salgın nedeniyle 29 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havayolu şirketlerinden Covid-19 önlemleri: Yeni kurallar...Alkollü içecek yasaklanıyor18 Haziran 2020 Perşembe 17:40
  • Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü görüntüler haber oldu18 Haziran 2020 Perşembe 17:23
  • Çinli uzmanlar: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir17 Haziran 2020 Çarşamba 17:39
  • Salgın yalnızlığını paylaşmak isteyenlere: ‘Yapay zekalı’ arkadaş ya da sevgili16 Haziran 2020 Salı 18:10
  • 44 yıl boyunca çiftleşerek türünü kurtaran 100 yaşındaki Diego emekliye ayrıldı16 Haziran 2020 Salı 16:40
  • Yeni Zelanda hükümeti çocuklar için güvenli internet kampanyasını porno yıldızlarıyla tanıttı15 Haziran 2020 Pazartesi 17:15
  • NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi12 Haziran 2020 Cuma 19:05
  • WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Tarihe göre arama yapılabilecek12 Haziran 2020 Cuma 19:03
  • Ece Erken'in sevgilisinin boşandığını iddia ettiği belge sahte çıktı.Mahkeme suç duyurusunda bulundu12 Haziran 2020 Cuma 16:56
  • Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak12 Haziran 2020 Cuma 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti