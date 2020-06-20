Fransız öpücüğü beyaz perdeye geri döndü

"Hayır, Fransız öpücüğü ölmedi." diyen Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, koronavirüs testi negatif çıkan sinema oyuncularının setlerde artık yeniden öpüştüğünü söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir katı kurallar uygulanan Fransa, bu kapsamda uygulanan tedbirleri birer birer esnetiyor.

Bir radyoya mülakat veren ve sinema sektöründeki sosyal mesafe konusunu değerlendiren Rester, sinema filmlerinin olmazsa olması, Fransız öpücüğünün ay başından itibaren yeniden beyaz perdeye döndüğünü dile getirdi.

Bakan Franck Rester, "Hayır, öpücük ölmedi" ifadelerini kullandı. Ancak Kültür Bakanı Rester hangi film yıldızlarının öpüşeceği sorusunu yanıtsız bıraktı. Bakan sadece, "Oyuncular öpüşmek için bir süre beklediler." ifadelerini kullandı.

Fransa'da pazartesi gününden itibaren sinemalar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yeniden açılacak. Fransa'da salgın nedeniyle 29 bin 617 kişi hayatını kaybetti.