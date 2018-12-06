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Fransız polisi de ‘sarı yelek’ giymeye hazırlanıyor: Polis sendikasından grev çağrısı

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Fransa’da polis sendikası Vigi, dördüncü buluşmasına hazırlanan Sarı Yelekliler’e destek için grev çağrısı yaptı
Fransız polisi de ‘sarı yelek’ giymeye hazırlanıyor: Polis sendikasından grev çağrısı

Fransa’da akaryakıt zammının ardından başlayan Sarı Yelekliler isyanı hükümete zammı önce askıya aldırıp ardından da iptal ettirirken, direnişle elde edilen kazanım toplumun farklı kesimlerini de etkilemeye başladı.

Ülkenin en büyük çiftçi sendikasının üretim maliyetlerinin artışını protesto etmek için bir haftalık eylem kararı almasının ardından polis sendikalarından Vigi, Sarı Yelekliler direnişine destek vermek için süresiz grev başlatacaklarını duyurdu.

BFM TV’nin haberine göre; Vigi, 8 Aralık Cumartesi günü dördüncüsü yapılacak Sarı Yelekliler eylemine “Herkesin yararı için, yasal olarak örgütlenme ve onlarla dayanışma zamanıdır” diyerek çağrı yaptı.

20 Minutes haber sitesinin haberine göre ise; sendikanın grev çağrısının İçişleri Bakanlığı’nda görevli idari, teknik ve adli tıp departmanlarında çalışan memur ve işçileri kapsadığı, sahada görevli polislerin greve katılmayacağı belirtildi.

 

Buna karşın bakanlıktaki büro ve mutfak çalışanlarının greve katılmasının çevik kuvvet polisinin idaresi ve beslenmesinde sorunlar yaratabileceği ve saha faaliyetlerini aksatabileceği de ifade edildi.

Sendika grev çağrısının yanı sıra sahada görevli polislere sağlık raporu alma ve sendikaya 5 avroluk dayanışma ücreti verme çağrısında da bulundu.

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