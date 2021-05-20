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Fransız polisler, Meclis binası önünde hükümeti protesto etti, İçişleri Bakanı'nı yuhaladı

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Paris’te binlerce polis, son günlerde meslektaşlarına yönelik fiziksel saldırılar karşısında yargının daha sert kararlar vermesini talep etmek ve bu konuda hükümetin politikalarını protesto etmek için Meclis binasının önünde gösteri düzenledi.
Fransız polisler, Meclis binası önünde hükümeti protesto etti, İçişleri Bakanı'nı yuhaladı

Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce polis, son günlerde meslektaşlarına yönelik fiziksel saldırılar karşısında yargının daha sert kararlar vermesini talep etmek ve bu konuda hükümetin politikalarını protesto etmek için Meclis binasının önünde gösteri düzenledi.

Yaklaşık 35 bin polisin katıldığı gösteride İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti protestocuların hedefi oldu. Polise destek için gösterinin açılışına katılan İçişleri Bakanı Darmanin ise protestocuların yuhalamaları ve ıslıklarıyla karşılaştı.

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