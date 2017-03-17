 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.268
  • Altın 142,473
  • Dolar 3,6053
  • Euro 3,8864
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMuğla'da deprem

Fransız savcı Atzori: Lisedeki silahlı saldırının terör bağlantısı yok

» »
Fransız savcı Atzori: Lisedeki silahlı saldırının terör bağlantısı yok
Fransız savcı Atzori, Grasse kentinde bir lisede meydana gelen ve okul müdürü dahil 8 kişinin yaralandığı saldırının terör bağlantısı olmadığını açıkladı.

Fransız savcı Fabienne Atzori, Grasse kentinde 17 yaşındaki öğrencinin, eğitim gördüğü Alexis de Tocqueville lisesine düzenlediği silahlı saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 

Fransız savcı, "Bu saldırının terör eylemi olduğuna ilişkin hiçbir bağ ve kanıt bulunmuyor. "dedi.

Saldırıyı düzenleyen öğrencinin bazı uyum sorunları olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu kaydeden savcı, "Saldırının nedeninin, bu gencin, diğer öğrencilerle yaşadığı bazı problemler olduğu gözüküyor." ifadesini kullandı.

Cinayete teşebbüsten gözaltına alındı

Savcı, 17 yaşındaki gencin "cinayete teşebbüs" suçuyla gözaltına alındığını belirtti.

Saldırganın üzerinde bir pompalı tüfek, birkaç tabancı ve el yapımı bomba bulunduğunu bildirildi.

Bu arada BFM televizyon kanalı, gencin ailesinin sorgulandığını duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rutte'nin partisi gerilimi düşürmek istiyor16 Mart 2017 Perşembe 14:27
  • Rutte kazandı, Avrupa rahatladı!16 Mart 2017 Perşembe 14:26
  • Hollanda'da seçimin galibi Mark Rutte; en az 4 partili koalisyon16 Mart 2017 Perşembe 09:26
  • Danimarka'da yabancılara yönelik sertleştirmeleri kutlayan bakana tepki16 Mart 2017 Perşembe 09:22
  • ABD'de Rus ajanlarına Yahoo'ya siber saldırı suçlaması16 Mart 2017 Perşembe 09:19
  • Tazmanya kıyıları dev yakamozla parıldadı16 Mart 2017 Perşembe 09:17
  • Belçika'dan Türk imamlara vize engeli16 Mart 2017 Perşembe 09:09
  • Rutte Hollanda'da genel seçimi nasıl kazandı?16 Mart 2017 Perşembe 08:52
  • Hollanda seçimlerinin galibi Rutte16 Mart 2017 Perşembe 08:32
  • Köpeklere özel şehir turu15 Mart 2017 Çarşamba 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti