Fransız savcı Atzori: Lisedeki silahlı saldırının terör bağlantısı yok

Fransız savcı Atzori, Grasse kentinde bir lisede meydana gelen ve okul müdürü dahil 8 kişinin yaralandığı saldırının terör bağlantısı olmadığını açıkladı.

Fransız savcı Fabienne Atzori, Grasse kentinde 17 yaşındaki öğrencinin, eğitim gördüğü Alexis de Tocqueville lisesine düzenlediği silahlı saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Fransız savcı, "Bu saldırının terör eylemi olduğuna ilişkin hiçbir bağ ve kanıt bulunmuyor. "dedi.

Saldırıyı düzenleyen öğrencinin bazı uyum sorunları olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu kaydeden savcı, "Saldırının nedeninin, bu gencin, diğer öğrencilerle yaşadığı bazı problemler olduğu gözüküyor." ifadesini kullandı.

Cinayete teşebbüsten gözaltına alındı

Savcı, 17 yaşındaki gencin "cinayete teşebbüs" suçuyla gözaltına alındığını belirtti.

Saldırganın üzerinde bir pompalı tüfek, birkaç tabancı ve el yapımı bomba bulunduğunu bildirildi.

Bu arada BFM televizyon kanalı, gencin ailesinin sorgulandığını duyurdu.