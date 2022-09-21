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Fransız süt şirketi ürünlerini geri çağırdı

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Fransa'nın önde gelen bebek maması ve devam sütü üreticisi Candia, bazı devam sütü şişe kapaklarının hava kaçırdığının ortaya çıkması üzerine, o seriye ait tüm ürünlerini geri çağırdı.
Fransız süt şirketi ürünlerini geri çağırdı

Ülkede satılan ürünlerdeki tehlikeleri ve çağrılma nedenlerini duyuran portal Rappel Conso’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Candia’nın 20-36 aylık bebekler için ürettiği 24’lü Baby junior 4 devam sütü serisinin ülke genelinde geri çağrıldığı belirtildi.

Geri çağrılma nedeni, şişelerden bazılarının kapaklarından hava sızdırdığının tespit edilmesi olarak gösterildi.

Rappel Conso, bu bebek sütlerinin “tatmin edici sağlıklı koşullarda üretilmediği veya depolanmadığı” için tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Satılan ürünlerin ücret iadesinin yapılacağı ifade edildi.

Le Figaro’nun haberinde, bazı tüketicilerin şişe kapağındaki anormalliklere ilişkin geri bildirimleri nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı.

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