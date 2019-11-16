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Fransız turist selfie çekerken 80 metreden düşerek hayatını kaybetti

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Fransız turist selfie çekerken 80 metreden düşerek hayatını kaybetti
Fransız turist selfie çekerken 80 metreden düşerek hayatını kaybetti

Tayland’da 33 yaşındaki bir Fransız turist şelalenin yanında selfie çekmeye çalışırken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ‘Na Mueang 2’ şelalesinde uyarı levhalarına rağmen güvenlik şeridini geçerek uçurumun kenarında selfie çekmek isteyen Bastien Palmier, bir anda ayağı kayınca 80 metrelik uçurumdan düştü.

Ağır yaralanan Fransız turist olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı noktada temmuz ayında da 26 yaşında bir İspanyol turist düşerek hayatını kaybetmişti.

‘Selfie’den 259 kişi öldü’

Geçen yıl Hindistan’da yayınlanan araştırmanın verilerine göre 2011 yılının ekim ayı ile 2017 yılının kasım ayı arasında dünya genelinde en az 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti.

Araştırmaya göre en fazla ‘selfie ölümleri’nin yaşandığı ülke Hindistan. Ölenlerin çoğu ise 30 yaş altı erkekler.

 

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