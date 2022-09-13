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Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi

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Sinema tarihine yön veren Yeni Dalga akımının önde gelen yönetmenlerinden Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi

Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyalist fikirleriyle bilinen yönetmenin ölüm haberini Liberation gazetesi duyurdu.

Jean-Luc Godard, sinema tarihinde ezberleri bozan Fransız Yeni Dalga akımının en etkili isimlerinden biriydi. Yeni Dalga, geleneksel sinema anlayışına eleştirel yaklaşan genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdı.

Jean-Luc Godard, İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak 3 Aralık 1930'da Paris'te doğdu.

Godard, filmlerinde iletişim kopukluğu içindeki modern insanın farklı yaşam biçimlerini, akıldışı sosyal sistemleri, politik tartışma ve olayları konu almıştı.

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