Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi

Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Sosyalist fikirleriyle bilinen yönetmenin ölüm haberini Liberation gazetesi duyurdu.
Jean-Luc Godard, sinema tarihinde ezberleri bozan Fransız Yeni Dalga akımının en etkili isimlerinden biriydi. Yeni Dalga, geleneksel sinema anlayışına eleştirel yaklaşan genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdı.
Jean-Luc Godard, İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak 3 Aralık 1930'da Paris'te doğdu.
Godard, filmlerinde iletişim kopukluğu içindeki modern insanın farklı yaşam biçimlerini, akıldışı sosyal sistemleri, politik tartışma ve olayları konu almıştı.
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