Fransızlar yaklaşık 2 aylık karantina döneminde ortalama 2,5 kilo aldı

Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için Fransızlar neredeyse iki aydır karantinada kalıyor, bu sürede evde kalanların ortalama 2,5 kilo aldığı ortaya çıktı.

Ifop araştırma merkezinin anketine göre halkın yüzde 57'si karantina sürecinin başladığı 17 Mart tarihinden bu yana ortalama 2,5 kilo aldı. Ancak ankete katılanların yüzde 26'sı da izolasyon döneminde kilo verdiğini ifade etti.

Evde kalarak daha az hareket edildiğine ve daha fazla yiyecek tüketildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumda kilo almanın normal olduğunu, biraz dikkat ederek fazlalıklardan kurtulmanın zor olmayacağını belirtiyor.

Anketin sonuçlarına göre en çok kilo alanlar daha önce zayıf olanlar ve obezite sorunu yaşayan kişiler.

Ayrıca dörtten fazla kişiyle aynı evde kalanların yüzde 64'ü son iki ayda kilo aldığını söyledi. Tek başına yaşayanlarda bu oran yüzde 53.

Fransa'da 17 Mart'tan bu yana zaruri haller dışında evden çıkmak yasak. Dışarı çıkanlar yanlarında çıkma gerekçelerini anlatan bir belge taşımak zorunda.

Bu kapsamda yalnızca temel ihtiyaçlar için markete ve eczaneye gitmeye, profesyonel nedenlerle dışarı çıkmaya ve evcil hayvanı dolaştırmaya izin veriliyor. Ayrıca evden 1 kilometre mesafeyi aşmayacak şekilde insanların spor yapmalarına da izin verildi.

Ülkede 11 Mayıs'tan itibaren kısıtlamaların esnetilmesi planlanıyor. Bu kapsamda okulların ve bazı işletmelerin yeniden açılması ve 100 kilometreye kadar belgesiz seyahat edilebilmesi bekleniyor.