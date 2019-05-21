  • BIST 86.771
  • Altın 247,540
  • Dolar 6,0301
  • Euro 6,7248
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Fransızlara Kıbrıs'ta askeri üs veriliyor!

» »
Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören askeri anlaşmayı, 6 ay içinde hayata geçireceği bildirildi.
Fransızlara Kıbrıs'ta askeri üs veriliyor!

Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören askeri anlaşmayı, 6 ay içinde hayata geçireceği bildirildi.

Anlaşmaya göre Fransa donanması, Rum sözde parsellerindeki doğalgaz çalışmalarının güvenliğini de sağlayacak; çakışan alanlara yönelik muhtemel Türk müdahalelerini de göğüsleyecek.

İşbirliği anlaşması imzalandı

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında hafta içerisinde imzalanan deniz üssü ve savunma işbirliği anlaşmasının maddeleri de Rum medyasına sızdırıldı.

Vasiliko bölgesinde çalışmalara başlayacak

6 ay içinde hayata geçirilmesi planlanan askeri anlaşmanın ilk etabı için Fransız uzmanlar deniz üssünün inşa edileceği Vasiliko bölgesinde çalışmalara başlayacak.

Fransa ile Rum kesimi arasında imzalanan 9 maddelik askeri anlaşmada şu hususlar dikkat çekiyor:

1) Deniz üssü ileri operasyonel menzilli nitelikte olacak
2) Vasiliko deniz üssünün geliştirilmesiyle ilgili incelemeler ve planlar tamamlandıktan sonra üs altı ay içerisinde operasyonel olarak hazır olacak
3) PESCO işbirliği çerçevesinde Doğu Akdeniz'de operasyonda bulunacak Fransız Deniz Kuvvetlerinin gereksinimleri tamamıyla karşılanacak
4) Fransa'nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığı garanti altına alınacak
5) Rum Yönetimi'nin operasyonel altyapısı, bölgede faaliyet gösteren Fransız Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak
6) Fransa'nın üssün kurulma ve geliştirilmesine ekonomik olarak katkıda bulunacak
7) Fransız Deniz Kuvvetleri, Türkiye'nin Rum sözde parsellerinde faaliyet gösteren Fransız petrol şirketi Total'e yönelik olası müdahalelerini göğüsleyecek
8) Fransa Rum Yönetimi'nin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesine yardımcı olacak
9) Avrupa veya ortak faaliyetler çerçevesinde iki ülke silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve eğitimi sağlanacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP ve HP Koalisyon görüşmelerinde prensiplerde anlaşıldı, heyetler bir araya geliyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:53
  • Meteoroloji Dairesi uyardı20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:41
  • Telefonda görüştüler... UBP ve HP PM'leri yarın akşam toplanıyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:31
  • Hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:24
  • BASS: "Li-Koop'ta grev ile yargı kararı kaldırılmak isteniyor"20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:51
  • KTÖS’ten açıklama20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:46
  • Trafik kazalarında bu hafta: 92 kaza, 30 yaralı20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:37
  • UBP-HP: Prensipte anlaşılırsa heyetler arası görüşmeler olacak20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:36
  • Meclis'te şok grev... Meclis toplantısı yapılamadı20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:26
  • El-Sen’den AKSA’ya eleştiri20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti