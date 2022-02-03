  • BIST 2.001,06
  • Altın 779.42098
  • Dolar 13.5395
  • Euro 15.3073
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Fransızların 3'te 2'si kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşünüyor

» »
Fransa'da yapılan bir anket, halkın üçte ikisinin, kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.
Fransızların 3'te 2'si kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşünüyor

Fransa'da yapılan bir anket, halkın üçte ikisinin, kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Fransa'da devlete ait Fransa Televizyonları için Ipsos-Sopra Steria şirketi tarafından 18 yaş üstü 989 kişiyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 65'i, kamu hastanelerinin durumunu "kötü" olarak değerlendirdi.

Katılımcıların, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna 2 aya yakın süre kala, adaylara sağlık konusundaki güvenlerinin de düşük olduğu görüldü.

Macron'a güven yüzde 35

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler partisinin adayı Valerie Pecress'e güven yüzde 32, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin Başkanı Marine Le Pen'e yüzde 30, Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Yannick Jadot ile aşırı sağcı aday Eric Zemmour'a güven yüzde 20 oldu.

Diğer yandan, ülkenin sağlık sistemini, katılımcıların yüzde 56'sı bakım kalitesi, bakıma erişimi ve masrafların geri ödenmesi açısından iyi olarak değerlendirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali gıda krizine yol açabilir02 Şubat 2022 Çarşamba 14:51
  • El Pais: ABD ve NATO Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları önerdi02 Şubat 2022 Çarşamba 13:36
  • AİHM'e başvuru süresi kısaldı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:02
  • Rusya-Ukrayna gerilimi: Vekillerden Türk bayraklı eylem02 Şubat 2022 Çarşamba 11:09
  • Gürcistan'da rekor vaka artışı02 Şubat 2022 Çarşamba 11:01
  • BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu01 Şubat 2022 Salı 21:35
  • Polonya, Ukrayna'ya Savunma Desteği Vermeye Hazır01 Şubat 2022 Salı 20:41
  • Danimarka, Rekor Vaka Sayısına Rağmen Tüm Covid Kısıtlamalarını Kaldırıyor01 Şubat 2022 Salı 20:28
  • İspanya Meclisi, Katolik Kilisesi'nin Çocuklara Cinsel İstismar İddialarını Araştıracak01 Şubat 2022 Salı 17:52
  • Fransız Gazeteci Pascal-Moussellard'a Göre Fransa'da Demokrasi Acı İçinde Kıvranıyor01 Şubat 2022 Salı 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti