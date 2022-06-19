Fransızların ardından İtalyan enerji devi ENI de Katar'ın yeni LNG projesine ortak oldu

İtalyan enerji devi ENI, Katar devletine ait Qatar Energy'nin dünyanın en büyük doğal gaz sahasındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini artırma projesine ortak oldu.

İtalyan enerji devi ENI, Katar devletine ait Qatar Energy'nin dünyanın en büyük doğal gaz sahasındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini artırma projesine ortak oldu.

Rusya'nın İtalya'da gaz tedariğini azaltmasından günler sonra gelen anlaşma ile ENI yeni kurulacak ortak girişimde yüzde 25 hisseye sahip olacak ve bu ortak girişim LNG projesinin yüzde 12,5'ini kontrol edecek. Böylece İtalyan şirketin projedeki doğrudan hissesi yüzde 3,13 oranında olacak. Anlaşmanın finansal detayları ise açıklanmadı.

Qatar Energy'nin hesaplamalarına göre Kuzey Sahası dünyadaki bilinen doğal gaz rezervlerinin yüzde 10'una sahip durumda.

Qatar Energy'nin geçen hafta imzaladığı anlaşma ile de Fransız TotalEnergies projeye yüzde 6,25 hisse ile ortak olmuştu. Projeye yeni şirketlerin de dahil olması bekleniyor fakat şirketin tepe yöneticisi Saad el Kaabi hangi şirketlerin katılacağı bilgisin paylaşmayı reddetti. Sektör kaynakları ise ExxonMobil, Shell, ConocoPhillips gibi şirketleri muhtemel adaylar arasında gösterirken Bloomberg Çinli şirketlerinde görüşmeler yürüttüğünü rapor etti.

Katar'ın LNG konusunda en büyük müşterileri Güney Kore, Japonya ve Çin. Fakat Geçen yıl yaşanan enerji krizinde Katar İngiltere'ye ek rezervlerle destek olurken Almanya ile de bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Avrupalı ülkeler geçmişte Katar'la uzun vadeli enerji anlaşmaları imzalamayı reddediyordu. Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası özellikle Avrupa ülkeleri Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmak için alternatif kaynaklar bulma yarışına girişti. Bu nedenle Avrupalı ülkelerin bu tutumu değiştirmesi bekleniyor.