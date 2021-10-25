Friends dizisinin Gunther’i Michael Tyler hayatını kaybetti

Friends dizisindeki Gunther rolüyle de tanınan Amerikalı aktör James Michael Tyler 59 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan sitcom dizisi Friends’de canladırdığı Gunther karakteriyle akıllara kazınan 59 yaşındaki Micheal Tyler, Los Angeles’daki evinde prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri, `Tyler Pazar sabahı Los Angeles’daki evinde huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti` sözleriyle duyurdu.

2018 yılında Tyler’a ileri derece prostat kanseri teşhisi konmuş ve daha sonra kanser vücuduna yayılmıştı.

Central Perk Gunhter’ını kaybetti

1994-2004 yılları arasında yaklaşık 150 bölümde Friends izleyicisinin karşısına çıkan Michael Tyler, 'Central Perk'te bir kafede yönetici ve garson olarak çalışan Gunther karakterine hayat vermişti.

Mayıs ayında gerçekleşen `Friends Reunion` zoom etkinliğine katılan Tyler, 10 yıllık Friends macerasının hayatının en hatırlanmaya değer yılları olduğunu söylemiş ve bundan daha iyi bir deneyimi düşünemediğini de sözlerine eklemişti.