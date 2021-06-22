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Friends Dizisinin Gunther'ı Prostat Kanseri Olduğunu Açıkladı: "Kemiklerime Sıçradı, Yürüyemiyorum"

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Friends dizisindeki Central Perk garsonu Gunther rolüyle akıllara kazınan oyuncu James Michael Tyler, kendisine 4. seviye prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu.
Friends Dizisinin Gunther'ı Prostat Kanseri Olduğunu Açıkladı: "Kemiklerime Sıçradı, Yürüyemiyorum"

Friends dizisindeki Central Perk garsonu Gunther rolüyle akıllara kazınan oyuncu James Michael Tyler, kendisine 4. seviye prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu. 

NBC Today programına konuk olan 59 yaşındaki aktör, kendisine teşhisin 2018'in Eylül ayında rutin bir kontrol sırasında konulduğunu söyledi.

Tyler, kanserin geçen süreçte kemiklerine yayıldığını ve artık yürüyemediğini söyledi.

Kemoterapi tedavisi gördüğünü belirten Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" dedi. 

Tyler, 56 yaşındayken yaptırdığı PSA testinin sonuçlarının çok yüksek geldiğini ve kısa süre içinde doktorunun kendisini çağırdığını ifade etti. Tyler, pandemi sırasında bir testi kaçırmasının ardından kanserin kemiklerine yayıldığını ifade etti.

Tyler, tüm erkeklere bir sonraki doktor randevularında ilgili testleri yaptırma çağrısında bulundu ve erken evrelerde teşhis konanların imkanlarının daha fazla olduğunu vurguladı.

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