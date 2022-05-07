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Friends oyuncusu 67 yaşında hayatını kaybetti

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Kariyeri boyunca pek çok dizide rol alsa da Friends'teki Bay Treeger rolü ile hafızalarda yer eden Mike Hagerty, 67 yaşında hayatını kaybetti. Hagerty'nin ölüm nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Friends oyuncusu 67 yaşında hayatını kaybetti

Mike Hagerty’nin 68. doğum gününe üç gün kala hayatını kaybettiği açıklandı.

Komedyen Bridget Everett cuma günü Instagram’da yaptığı paylaşımda, Michael G. Hagerty’nin ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaştı. Hagerty ve Everett, ilk sezonunu şubat ayında tamamlayan HBO komedisi Somebody, Somewhere’de birlikte rol aldı.

10 Mayıs 1954’te doğan Hagerty; Cheers, Crime Story, Married With Children, Family Ties, Seinfeld, Dear John ve Martin gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol alarak beğeni topladı.

Hagerty Friends’te ise ilk kez 1995’te yayınlanan bölüm “The One Where Heckles Dies” adlı bölümde görülmüş ve diziye zaman zaman katılmıştı.

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