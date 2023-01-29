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Friends yıldızı Mathhew Perry’e, rol arkadaşı övgüler yağdırdı

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Friends yıldızı Matthw Perry geçtiğimiz aylarda anı kitabını yayınlamış ve yaşadığı bağımlılıktan bu sırada tüm dünyada fenomen hale gelmiş olan dizinin çekimlerine kadar pek çok anısını paylaşmıştı.
Friends yıldızı Mathhew Perry’e, rol arkadaşı övgüler yağdırdı

Friends dizisi tüm dünyada bir fenomen hale gelirken, bu ünlü komedi dizisinin setinde zaman zaman dramlar yaşanmadı değil. Bunlardan en çok basına yansıyanı ve bilineni ise Chandler Bing karakterini canlandıran Mathew Perry’nin yaşadığı bağımlılık sorunuydu.

Perry, yaşadığı bir kazadan sonra ağrıkesici kullanımını artırarak bağımlı hale gelmiş ve bu sorunu onu 49 yaşında ölümün kıyısına kadar getirmişti. Perry, kolonu opioid aşırı kullanımından neredeyse ölüyordu. İki hafta komada, beş ay hastanede kaldı ve dokuz ay kolostomi torbası kullanmak zorunda kaldı. Perry, bir noktada sadece günü kurtarmak için 55 Vicodin tableti ve bir litre votka içtiğini ve ayık kalmaya çalışırken yaklaşık 9 milyon dolar harcadığını tahmin ettiğini paylaştı.

Perry’nin bu dönemde yaşadıklarına diziden rol arkadaşı Maggie Wheeler’dan destek geliyor. Wheler, dizide Oh my God Janice olarak dikkat çekmiş ve birkaç defa Chandler’ın kız arkadaşı olarak bölümlerde yer alrak unutulmaz karakterlerden biri olmuştu.

Wheeler, eski rol arkadaşının yaşadıkları ile ilgili şunları söylüyor: “Bence muazzam bir iş çıkardı ve gerçekten de düşünülemeyecek bir şeyden sağ kurtuldu. Ve onunla çok gurur duyuyorum ve burada olduğu için çok mutluyum. Bence bir kitap yazmış olması ve bunun hakkında konuşması çok cesurca, gerçekten birçok insana yardım ediyor.”

Ayıca Perry’nin o dönemde yaşadığı böyle ciddi bir soruna rağmen son derece profesyonel olduğunu da belirtiyor:

“En karanlık anında bile işe geldi, tüm mizahı, dehası ve yeteneğiyle işe geldi. Onunla sette çalışırken nasıl katılacağı konusunda güvensiz hissettiğim bir gün bile olmadı, mücadele ederken bile yüzde 100’dü.”

Ayrıca Wheeler, popüler kültür tarihinin ikonik bir parçası olmaktan da son derece mutlu: “Bu kadar çok insan için bu kadar çok çok şey ifade eden, insanlara neşe getiren, insanları sakin ve mutlu tutan bir şeyin parçası olmak inanılmaz derecede harika” diyor ve ekliyor: “Geceleri uyurken ‘Friends’i izleyen insanlarla ilgili o kadar çok hikaye duydum ki evet, sadece burada değil, şu anda tüm dünyada yankı uyandıran bir şeyin parçası olmak muazzam.”

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