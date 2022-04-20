Frontex'ten Mülteci Alkışlarıyla İlgili Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı Frontex, dün yaptığı açıklamada, 2022 yılının ilk üç ayında, 2016 yılından bu yana AB’nin dış sınırlarından en fazla yasa dışı geçişin yapıldığını ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, 2022 yılının ilk üç ayında Doğu Akdeniz bölgesindeki yasa dışı geçişlerdeki artışa da değinen Frontex, 2022 yılının ilk çeyreğinde AB topraklarına yasa dışı olarak giren kişilerin sayısının 7 bini aştığını (7005) ve bu rakamın 2021 yılının ilk çeyreğindeki rakama göre yüzde 132 fazla olduğuna işaret etti.

7 bin 005 kişinin 5 bin 100’ünün, yılın ilk aylarında “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarına yasa dışı olarak girdiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’a yönelik yasa dışı varışların geçen yılın aynı dönemine göre üçe katlandığını belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında, Güney Kıbrıs’a yasa dışı olarak giriş yaptığı tespit edilen mültecilerin sayısının geçtiğimiz yıla göre ikiye katlandığını ve bu rakamın 3 bin 250’ye ulaştığını kaydeden gazete, Frontex’e göre, Güney Kıbrıs’ta tespit edilen kişilerin çoğunlukla Nijeryalı ve Kongolu olduğunu ekledi.