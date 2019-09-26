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Frontline: Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi

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Amerikan PBS televizyon kanalında yayınlanan Frontline programı Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman‘ın, Kaşıkçı cinayetinin kendi sorumluluğu altında işlendiğini ve bu nedenle sorumluluğu üstlendiğini iddia etti.
Frontline: Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi

Amerikan PBS televizyon kanalında yayınlanan Frontline programı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın programın yapımcısı, gazeteci Martin Smith'e gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalar yaptığını iddia etti. Prensin açıklamaları 1 Ekim'de yayımlanacak programın tanıtım fragmanında yer aldı. Söz konusu söyleşinin ise Aralık 2018'de, Riyad'da bir elektrikli otomobil yarışı sırasında yapıldığı savunuldu. 

Tanıtım fragmanında, Suudi Prens'in yaptığı açıklamalar Bin Selman'ın görüntüsü ve sesi kullanılmadan yazılı olarak yer aldı. 

Söz konusu fragmanda, Smith, "Kaşıkçı cinayetindeki rolü ile ilgili ilk kez konuştu. Bana, 'Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum' cevabını verdi" ifadesini kullandı.

Smith, "Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?" sorusunu Bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var" diyerek yanıtladığını belirtti.

Smith, Bin Selman'ın "Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?" sorusuna da "İşleri takip eden görevliler, bakanlar var ve bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var" yanıtını verdiğini ifade etti. 

Yaşar Yakış: Bin Selman Erdoğan'ın girişimlerinin başarısız olduğunu gördü 

Frontline'ın iddiası hakkında DW Türkçe'ye konuşan  AKP kurucularından eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, "Riyad sermayesiyle her türlü kötü işinin üstünü kapatabiliyor. Erdoğan, cinayetin soruşturulması için ABD dahil tüm dünyayı ayağa kaldırmak istedi ama başaramadı. Herkes sermayeyi düşündü. Veliaht Prens Selman, Erdoğan'ın girişimlerinin başarısız kaldığını gördü ki, böyle bir açıklama yapmaya cesaret ediyor" dedi. 

Loğoğlu: Prens 'üzerime gelmeyin' mesajı veriyor 

Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Prens'in "üzerime gelmeyin" mesajı verdiğini dile getirdi: 

"Cinayetin kapanmayan yönleri varsa bu sadece Suudileri değil Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Suudi konsolosun sorumluluğu olmadığını kim söyledi, onu İstanbul'dan kim gönderdi ? Türkiye ! Türkiye cinayetin üzerine gidiyormuş gibi yaptı ama algı operasyonu tutmadı. Veliaht Prens de şimdi rahat rahat 'üzerime gelmeyin' mesajı veriyor dünyaya." 

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Washington Post için yazılar yazan Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi savcı, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı. 

BM İnsan Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Kaşıkcı cinayetine dair hazırladığı raporda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturmanın cinayeti kimin azmettirdiğini ortaya koymakta başarısız kaldığını belirtmişti. Raporda, "Soruşturma, Veliaht Prens'in rolü hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda yeterli ve güvenilir delil olduğunu gösterdi" ifadesine yer verilmişti.

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