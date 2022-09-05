FT: Rusya, Batı yaptırımları kaldırılana kadar Avrupa'ya gaz tedarikini durdurdu

Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattından gaz tedarik edememesinde AB, İngiltere ve Kanada yaptırımlarını suçladı. Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Kuzey Akım 1'deki akışları durdurduğunu ardından Avrupa’ya gaz sevkiyatının Ukrayna üzerinden devam edeceğini söylemişti. Batı basını, Rusya’nın yaptırımların kaldırılana kadar Avrupa'ya gaz tedarikini durdurduğunu yazdı.

CNN-TÜRK'ün haberine göre; Kremlin, Avrupa'ya gaz arzının Moskova'ya karşı yaptırımların kaldırılana kadar tam olarak devam etmeyeceğini söyledi.

PESKOV YAPTIRIMLARI İŞARET ETTİ

Rusya’nın Interfax haber ajansına göre Peskov, "Gaz pompalama sorunları, batılı ülkelerin ülkemize ve birkaç şirkete uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ortaya çıktı. Bu pompalama sorununa neden olabilecek başka bir neden yok." diye konuştu.

FINANCIAL TIMES YAZDI

Financial Times (FT), Peskov'un yorumlarını, “Rusya'nın kıtaya gaz dağıtımını sürdürmesi karşılığında AB'nin yaptırımlarını geri alması yönünde Kremlin'in şimdiye kadarki en sert talebi” olarak değerlendirdi.

Rusya'nın devlet tarafından işletilen gaz tekeli Gazprom, cuma günü yaptığı açıklamada, Kanada'daki Alman yapımı türbinlerin onarımındaki zorluklardan sorumlu olduğu teknik bir arıza nedeniyle Kuzey Akım 1 üzerinden gaz tedarikini durduracağını söylemişti.

RUSYA GAZI SİLAH OLARAK MI KULLANIYOR?

FT, AB'nin, türbinlerin onarılmasına izin vermek için açıkça Rusya'ya karşı bazı yaptırımları geri aldığını belirterek Avrupalı ​​liderlerin, Rusya'yı enerji ihracatını "silahlandırmakla" suçladığını söyledi.

“Peskov, Batı yaptırımları kaldırana kadar Rusya'nın arzı tam olarak sürdüremeyeceğini söyledi.” diyen FT, Rus yetkililerin son haftalarda Avrupa'da büyüyen enerji krizi nedeniyle bloğun Ukrayna'ya verdiği desteği azaltacağına inandıklarını söyledi.