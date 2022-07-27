FT’den Hunutlu Termik Santrali yorumu: Erdoğan’ın sözüyle çelişiyor

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, Türkiye'de Çin yatırımıyla yapılan Hunutlu Termik Santrali ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, Türkiye’de yapılmakta olan 2.17 milyar dolarlık Hunutlu Termik Santrali’ni sayfalarına taşıyarak geçen yıl Türkiye’nin imzalayarak taraf olduğu Paris İklim Anlaşması ile ilgili bir makale yayınladı.

Geçen yıl TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye’nin de anlaşmayı imzalayacağını açıklamasından sonra TBMM’de Ekim ayında onaylanan anlaşmada küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefine uygun olarak yasalar ve düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Türkiye’nin de emisyon azaltılması için planını ortaya koyduğu bir dönemde Financial Times, Çin sermayesiyle inşa edilen Hunutlu Termik Santrali’nin bu plan ve vizyonla çeliştiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat açıkladığı “2053’te net sıfır emisyona ulaşma hedefi”yle bu santralin çeliştiğini yazan gazete, “Türkiye’nin yeni termik santrali, sıfır emisyon sözüyle büyük çelişki yaratıyor” başlığını kullandı. Çevrecilerin bu projeden rahatsızlık duyduğu belirtilirken İskenderun Körfezi’nde yapılan inşaatın deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiği ve Ankara’nın iklim kriziyle mücadele sözüne karşı geldiği de aktarıldı.

ERDOĞAN’IN HEDEFİ 2053’TÜ

2.17 milyar dolarlık Çin desteği alındığını aktaran Financial Times, bunun bugüne kadar Çin tarafından Türkiye’ye yapılmış en büyük doğrudan yatırım olduğuna da dikkat çekti.

Çevrecilerin tepkilerine rağmen santralin çalışmaya başladığı da hatırlatılırken, “Bu santral başkent Ankara’nın ihtiyacı olan elektriği karşılayabilecek fakat şu an 2020 verilerine göre karbondioksit salınımında dünyada 14’üncü sırada olan Türkiye’nin sera gazı salınımını da artıracak. Ankara, gelişmiş ülkelere oranla küresel ısınmaya etkilerinin az olduğunu söylüyor” yorumu yapıldı.

Gazete, “Erdoğan, 2053’e kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmaya çalışıyor fakat Türkiye elektrik üretmek için en çevreye zarar veren yol olan kömürü kademeli olarak bırakmak için herhangi bir hedef belirlemedi. Onun yerine Türkiye, Çin, Hindistan, Vietnam, Bangladeş ve Endonezya gibi termik santral odaklı planlar yapan ülkeler arasında” ifadesine yer verdi.

“RUSYA’YA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN DEDİLER AMA…”

Bölge sakinlerinin de ikiye bölündüğünü bazılarının termik santralin doğaya vereceği zarar yüzünden endişeli olduğunu ve buna rağmen bir grubun da bu santralin istihdam sağlamasını beklediği için de olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Gazete, “Ankara, Rusya’nın doğalgazına bağımlılığı azaltmak için termik santrale ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Fakat Hunutlu’da ithal kömür kullanılıyor. Özel olarak Rusya’dan kömür satın almaya karar verdiler” yorumunu yaptı.