  • BIST 2.548,10
  • Altın 992.573
  • Dolar 17.9161
  • Euro 18.2078
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Günde 1 muz kanser riskini azaltıyor

FT’den Hunutlu Termik Santrali yorumu: Erdoğan’ın sözüyle çelişiyor

» »
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, Türkiye'de Çin yatırımıyla yapılan Hunutlu Termik Santrali ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.
FT’den Hunutlu Termik Santrali yorumu: Erdoğan’ın sözüyle çelişiyor

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, Türkiye’de yapılmakta olan 2.17 milyar dolarlık Hunutlu Termik Santrali’ni sayfalarına taşıyarak geçen yıl Türkiye’nin imzalayarak taraf olduğu Paris İklim Anlaşması ile ilgili bir makale yayınladı.

Geçen yıl TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye’nin de anlaşmayı imzalayacağını açıklamasından sonra TBMM’de Ekim ayında onaylanan anlaşmada küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefine uygun olarak yasalar ve düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Türkiye’nin de emisyon azaltılması için planını ortaya koyduğu bir dönemde Financial Times, Çin sermayesiyle inşa edilen Hunutlu Termik Santrali’nin bu plan ve vizyonla çeliştiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat açıkladığı “2053’te net sıfır emisyona ulaşma hedefi”yle bu santralin çeliştiğini yazan gazete, “Türkiye’nin yeni termik santrali, sıfır emisyon sözüyle büyük çelişki yaratıyor” başlığını kullandı. Çevrecilerin bu projeden rahatsızlık duyduğu belirtilirken İskenderun Körfezi’nde yapılan inşaatın deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiği ve Ankara’nın iklim kriziyle mücadele sözüne karşı geldiği de aktarıldı.

ERDOĞAN’IN HEDEFİ 2053’TÜ

2.17 milyar dolarlık Çin desteği alındığını aktaran Financial Times, bunun bugüne kadar Çin tarafından Türkiye’ye yapılmış en büyük doğrudan yatırım olduğuna da dikkat çekti.

Çevrecilerin tepkilerine rağmen santralin çalışmaya başladığı da hatırlatılırken, “Bu santral başkent Ankara’nın ihtiyacı olan elektriği karşılayabilecek fakat şu an 2020 verilerine göre karbondioksit salınımında dünyada 14’üncü sırada olan Türkiye’nin sera gazı salınımını da artıracak. Ankara, gelişmiş ülkelere oranla küresel ısınmaya etkilerinin az olduğunu söylüyor” yorumu yapıldı.

Gazete, “Erdoğan, 2053’e kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmaya çalışıyor fakat Türkiye elektrik üretmek için en çevreye zarar veren yol olan kömürü kademeli olarak bırakmak için herhangi bir hedef belirlemedi. Onun yerine Türkiye, Çin, Hindistan, Vietnam, Bangladeş ve Endonezya gibi termik santral odaklı planlar yapan ülkeler arasında” ifadesine yer verdi.

“RUSYA’YA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN DEDİLER AMA…”

Bölge sakinlerinin de ikiye bölündüğünü bazılarının termik santralin doğaya vereceği zarar yüzünden endişeli olduğunu ve buna rağmen bir grubun da bu santralin istihdam sağlamasını beklediği için de olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Gazete, “Ankara, Rusya’nın doğalgazına bağımlılığı azaltmak için termik santrale ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Fakat Hunutlu’da ithal kömür kullanılıyor. Özel olarak  Rusya’dan kömür satın almaya karar verdiler” yorumunu yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de liderlik için yarışan Sunak: “Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim”23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:16
  • İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47
  • İngiltere: 400 kadar Rus casus sınır dışı edildi22 Temmuz 2022 Cuma 16:58
  • Avrupa'da tarihin en büyük ikramiyesi Britanya'ya isabet etti22 Temmuz 2022 Cuma 09:33
  • Boris Johnson veda etti: Hasta la Vista baby21 Temmuz 2022 Perşembe 19:02
  • Boris Johnson’ın yerine en güçlü adaydı: Rishi Sunak’ın pahalı takım elbisesi tartışma yarattı21 Temmuz 2022 Perşembe 18:06
  • İngiltere'de Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı: Sunak ve Truss finale kaldı20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:03
  • İngiltere ordusundan askerlere ‘seks yasağı’20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:37
  • İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde: % 9,420 Temmuz 2022 Çarşamba 13:56
  • İngiltere'de başbakanlık seçimlerinde aday sayısı 4’e düştü19 Temmuz 2022 Salı 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti