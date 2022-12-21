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FTX, politikacılara ve hayır kurumlarına yapılan bağışları geri almaya çalışıyor

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İflas eden kripto para borsası FTX'ten yapılan açıklamada politikacılara ve hayır kurumlarına yapılan bağışların geri istendiği belirtildi. Açıklamada FTX'in borçlu olduğu kullanıcıların bağışlar için dava açma hakkı olduğu vurgulandı
FTX, politikacılara ve hayır kurumlarına yapılan bağışları geri almaya çalışıyor

Sam Bankman-Fried tarafından kurulan ve geçen ay iflas eden FTX, eski yönetimin politikacılara, ünlülere ve hayır kurumlarına yaptığı ödemeleri geri almaya çalışıyor. FTX ödemeleri alanların parayı gönüllü olarak iade etmek için iletişime geçebilecekleri bir mail adresi paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, “Ödemelerin iade edilmemesi halinde FTX borçluları, işlemin başlatıldığı tarihten itibaren tahakkuk edecek faizle birlikte bu tür ödemelerin iadesini talep etmek üzere iflas mahkemesi nezdinde dava açma hakkını saklı tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı. 

 

FTX, alıcıların kullanabilecekleri bir e-posta adresi (FTXrepay@ftx.us) paylaşarak, "İflas mahkemesi nezdinde, herhangi bir davanın başlatıldığı tarihten itibaren tahakkuk eden faizle birlikte bu tür ödemelerin iadesini talep etmek için dava açma niyetindedir" dedi. gönüllü olarak parayı iade etmek.

Siyasilere büyük bağışlar yapıldı

Bankman-Fried başta olmak üzere FTX yöneticileri hayırseverlik konusunda yüz milyonlarca dolarlık bir üne sahipti. Eski CEO, Demokrat politikacılara ve Cumhuriyetçlere bağışta bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük siyasi bağışçılardan biriydi. FTX’in diğer üyeleri de, FTX'in Bahama yan kuruluşunun eş başkanı Ryan Salame gibi yüksek profilli bağışçılardı.

Bankman-Fried, siyasi amaçların yanı sıra hayır kurumlarına büyük meblağlar bağışlayarak çıkarlarını desteklemek için FTX Vakfı ve FTX Gelecek Fonu'na bağışta bulundu. Kuruluşun Ekim ayında bildirdiğine göre, FTX Vakfı 140 milyon dolarlık bağış yapmıştı ve bunun 90 milyon doları FTX Gelecek Fonu’na yapıldı.

 

New York eyaletinde yapılan cezai suçlamalarda, Adalet Bakanlığı, paranın müşteri hesaplarından fiilen alınması nedeniyle bağışların suç teşkil eden kara para aklamanın sonucu olduğunu iddia etti. Suçlamalar ayrıca, Bankman-Fried'in  başkaları adına bağışta bulunarak bağış limitlerini çiğnediğini öne sürerek kampanya finansmanı ihlali olduğunu da iddia ediyor. 

İflasını ilan etmesine bir haftadan kısa bir süre kala müşterilerinin para çekme işlemlerinden 8 milyar dolardan fazla zarar eden FTX ile mahkemenin haksız yere dağıtıldığına karar verdiği milyarlarca dolar olabilir.

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