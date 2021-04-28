Fuar alanında feci kaza! (GÜNCELLENDİ)

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün 12.40 sıralarında meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Fuar Kavşağı’ndaki kazaya 2 araç ve 1 motosiklet karıştı.
Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kazaya ilişkin daha detaylı açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
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