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Fuar alanında feci kaza! (GÜNCELLENDİ)

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Lefkoşa Fuar Alanı'nda bir kaza meydana geldi
Fuar alanında feci kaza! (GÜNCELLENDİ)

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün 12.40 sıralarında meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Fuar Kavşağı’ndaki kazaya 2 araç ve 1 motosiklet karıştı.

Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kazaya ilişkin daha detaylı açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

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