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Fuar için katılımcı başvuruları yarın tamamlanıyor

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43. KKTC Uluslararası Fuarı bu yıl 14-23 Haziran tarihlerinde yapılıyor.
Fuar için katılımcı başvuruları yarın tamamlanıyor

Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda düzenlenecek fuar için katılımcı başvuruları yarın sona erecek.

Ürün ve hizmetlerini fuarda tanıtıp sergilemek isteyenler, yarın mesai bitimine kadar www.sanayi.gov.ct.tr adresinden veya Sanayi Dairesi’nden temin edecekleri katılımcı müracaat formlarını doldurup daireye ulaştırabilir. Detaylı bilgi için 2293101’den dahili 166, 172 ve 174’ün aranabileceği belirtildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı organizasyonuyla yapılacak fuarda, firmaların ürünlerini 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare açık alanda sergileyebilecek.

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