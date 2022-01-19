Fuat Nalcıoğlu: Kıbrıs’ın bütünüyle Türkiye’ye iltihak edilmesini savunuyorum

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nalcıoğlu, “Bir Kıbrıs Türkü olarak, Kıbrıs'tan gidecek ve Kıbrıs'a gelecek yolcuların Türkiye havalimanlarında iç hatlardan uçağa binmeleri kararını selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nalcıoğlu, “Bir Kıbrıs Türkü olarak, Kıbrıs'tan gidecek ve Kıbrıs'a gelecek yolcuların Türkiye havalimanlarında iç hatlardan uçağa binmeleri kararını selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Nalcıoğlu, “Ben Kıbrıs’ın bütünüyle, Kıbrıs’ın gerçek sahibi olan, anavatan Türkiye'ye iltihak etmesini savunuyorum” dedi.

İLTİHAK NEDİR?

“Katmak” anlamına gelen “İlhak” sözcüğünden farklı olarak “İltihak” sözcüğü, “katılmak” anlamına geliyor.

İltihak, bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların ya kendi meclislerinin alacağı kararla ya da yapılacak referandumla alınacak kararla diğer ülkeye katılma, o ülkeyle birleşme olayı anlamına geliyor.

“İltihak” kelimesine verilebilecek ilk örneklerden biri ‘Hatay’ olarak ifade ediliyor.

13 Ağustos’ta seçimler yapıldı ve meclisin çoğunluğunda Türkler yer aldı 29 Haziran 1939'da Hatay Devleti Millet Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'ye katıldı.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları sırasında AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Ercan Havalimanı’nın “iç hatlar kapsamına alınması” konusunu görüştüklerini, bu konuda ciddi bir çalışma olduğunu söylemişti.

Sucuoğlu’nun söz konusu açıklamaları, muhalefetin tepkisini çekmiş ve “vilayetleştirme çabası” olarak nitelendirilmişti.

Karara tepki gösterenler, Ercan’ın iç hatlara dahil edilmesinin, özellikle muhaceret konusunda bir boşluk yaratacağına dikkat çekmiş ve ülkenin “sorma gir hanına dönüşeceği” eleştirisinde bulunmuştu.

SUCUOĞLU “VERGİLENDİRME SİSTEMİNE ALINACAK” DEDİ, MUHACERETLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Tepkiler üzerine açıklama yapan Sucuoğlu, KKTC’nin “iç hatlar vergilendirme sistemine” alınacağı detayını paylaştı ancak muhaceret işlemelerinin nasıl işleyeceğine ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

Sucuoğlu, bu adımın atılması halinde bilet fiyatlarının “en az 37 Euro ucuzlayacağını” iddia ederek, “KKTC’nin vilayetleştirileceği gibi aslı astarı olmayan iddiaları üzülerek gözlemliyorum” dedi.