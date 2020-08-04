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Fuat Oktay aradı Tatar, Ataoğlu ve Arıklı birlikte Ankara'ya gidiyor

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Fuat Oktay aradı Tatar, Ataoğlu ve Arıklı birlikte Ankara'ya gidiyor
Fuat Oktay aradı Tatar, Ataoğlu ve Arıklı birlikte Ankara'ya gidiyor

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'la birlikte Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da Ankara'ya gidiyor.

Detay Gazetesi bir çok kaynaktan haberi teyit ettirdi. UBP,DP ve YDP liderlerinin saat 13:30'da bugün Pegasus uçağı ile Ankara'ya gidecekleri öğrenildi.

Liderlere dün gece geç saatlerde T.C. Lefkoşa Büyükleçiliği aracılığı ile davetlerin yapıldğı da öğrenidli.

UBP-DP-YDP Koalisyonu ile ilgili pazarlıklar yanıra Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de "çatı aday" gündemi konuşuluyordu.

 

Ataoğlu ‘’ Geç vakitte davet edildim gidiyorum’’

Demokrat Parti (DP) Başkanı Fikri Ataoğlu, Fuat Oktay’ın daveti üzerine Türkiye’ye yapacağı ziyaret ile ilgili olarak Detay Gazetesi'ne  yaptığı açıklamada, evet bir davet aldım ve Türkiye’ye gidiyorum. Sanırım orada bazı görüşmelerde bulunacağız dedi.

Fikri Ataoğlu, Detay Gazetsi'ne yaptığı açıklamasında devamla, akşam geç vakitte arandım. Geç vakitte bana davet yapıldı. Davete katılacağım söyledim. Bugünde kısmetse Türkiye’ye diğer arkadaşlar ile gidiyorum. Orada yapılacak görüşmelerin içeriği ile ilgili bana herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece davet yapıldı. Bende davete icabet edeceğimi söyledim dedi.

Bilindiği gibi  Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yapmış olduğu davet üzerine bugün Başbakan Ersin Tatar, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Türkiye’ye gidiyor.

 

Ne olmuştu?

Ülkede UBP-DP-YDP Koalisyonu ile ilgili uzun bir süredir pazarlıklar yanıra Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de "çatı aday" gündemi konuşuluyordu.

 

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