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Fuat Oktay: "Arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar"

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Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ile yaşanan sorunlara değinen Oktay, "Ne yaptıkları anlaşmalara ne arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar" dedi
Fuat Oktay: "Arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'nde konuştu.

Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) köklerinin tarihe uzanan kardeşlik bağlarıyla birbirine sarılmış ve gönül birlikteliği yapmış iki devlet olduğunu söyledi.

Oktay, "Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nü hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme çabalarına son vermiştir" dedi.

YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'A KITA SAHANLIĞI TEPKİSİ

Konuşmasında, Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Oktay, "Tarih bize Rum tarafının derdinin bir ortaklık devleti kurmak olmadığını açık şekilde göstermektedir ve tarih, görmeyi bilenler için iyi bir uyarıcıdır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE DOĞU AKDENİZ'DE ÜLKEMİZİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ DIŞLAYAN GİRİŞİMLERLE VE BU KAFAYLA BİR YERE VARILAMAZ"

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yaşanan sorunlarla ilgili ise Oktay şunları kaydetti:

"Özellikle Doğu Akdeniz'de ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan girişimlerle ve bu kafayla bir yere varılamaz. Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran, cevabını alır. Kiminle anlaşma yaparlarsa ve ne tür anlaşma yaparlarsa yapsınlar. Ne yaptıkları anlaşmalara ne arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar. Buradan Yunanistan'a da Kıbrıs Rum Kesimi'ne de bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaparlarsa tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de alacakları cevabı çok net bilirler."

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