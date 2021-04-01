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Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında KKTC’ye geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında KKTC’ye geldi.
Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında KKTC’ye geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında KKTC’ye geldi.

Fuat Oktay’ı havaalanında Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,  bazı bakan ve milletvekilleriyle devlet yetkilileri karşıladı.

Oktay, KKTC’de bir dizi temas ve incelemelerde bulunacak.

Güvercinlik Köyünde, 2021 yılı anlaşmasında kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak Fuat Oktay, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı ile bir araya gelecek.

Fuat Oktay daha sonra, TRT’de bu akşam ilk bölümü yayınlanacak “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasına katılacak.

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