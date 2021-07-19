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Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığına 2 gün vekalet edecek

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Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığına 2 gün vekalet edecek
Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığına 2 gün vekalet edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC’ye yapacağı ziyaret boyunca yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın vekalet edeceği belirtildi.

Kararda, “19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106’ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir” denildi. (DHA)

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