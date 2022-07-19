Fuat Oktay geliyor!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere bugün akşam saatlerinde adaya gelecek.
Oktay'ın programı ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere bugün akşam saatlerinde adaya gelecek.
Oktay'ın programı ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.
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