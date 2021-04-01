Fuat Oktay Güvercinlik’te Sanayi Bölgesini Gezecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün Güvercinlik’te gerçekleştirilecek “KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımına katılarak, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile beraber sanayi bölgesini gezecek.
Başbakan Yardımıcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye’den gelecek ekibe, sanayi bölgesi alanı içinde proje ile alakalı sunum yapılacak. Daha sonra Fuat Oktay ile Erhan Arıklı konuşma gerçekleştirecek.
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