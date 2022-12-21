Fuat Oktay, "Kanlı Noel" şehitlerini andı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta EOKA tarafından 21 Aralık 1963'te başlatılan ve "Kanlı Noel" adıyla anılan katliamda şehit olan Kıbrıs Türklerini andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği vahşi Kanlı Noel katliamının üzerinden 59 yıl geçti. Şehadetlerinin acısı hala yüreklerimizi yakan 364 soydaşımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
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