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Fuat Oktay, KKTC ile ilgili koordinasyonu yürütmek üzere görevlendirildi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi.
Fuat Oktay, KKTC ile ilgili koordinasyonu yürütmek üzere görevlendirildi

Erdoğan imzalı kararda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın görevlendirildiği kaydedildi.

Erdoğan, Resmi Gazete’de 6 Temmuz Cumartesi günü “Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu” genelgesi yayımlamıştı.

Genelgede, “KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.

KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, ‘Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’ oluşturulacak.” ifadesi yer almıştı

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