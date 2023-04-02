Fuat Oktay, KKTC'deki temaslarını tamamlayarak ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldı.

Oktay ve heyeti saat 23.00 sıralarında Türkiye'ye gitmek üzere Ercan Havalimanı'ndan hareket etti.

Dün öğleden sonra gelen ve Başbakan Ünal Üstel ile Gazimağusa'da 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzalayan Oktay, depremde Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin mezarlarını ve ailelerini ziyaret etti. Oktay Güvercinlik köyüne de ziyarette bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Oktay, daha sonra Alayköy'de AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı ile buluştu.

Oktay, Hala Sultan Cami'deki iftar programından sonra Ulukışla köyünü ziyaret etti.

Oktay, ziyareti sırasında yaptığı konuşmalarda "her daim KKTC’yi ve Kıbrıs Türkü’nü destekleyecek projeler üreterek, tüm politikalarının arkasında duracaklarını" vurguladı.